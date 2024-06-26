Псує нам свято. Пані мер Парижа публічно розкритикувала Макрона

Рішення французького лідера Еммануеля Макрона щодо проведення дострокових парламентських виборів на тлі Літніх Олімпійських ігор розізлило багатьох політиків у країні. Своє невдоволення також висловила пані мер Парижа Анн Ідальго.
Головні тези:
- Пані мер Парижа не боїться критикувати та засуджувати дії глави республіки.
- Заяви Ідальго вказують на те, що об'єднання через спорт важливіше, ніж політичні гри.
- Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь висловив звинувачення ультраправим та лівим опонентам у порожніх обіцянках.
- Згідно з результатами опитувань, ультраправе “Національне об’єднання” може здобути перемогу на виборах, але ще невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість.
Макрон знову потрапив під шквал критики
Як вважає чиновниця, рішення президента країни оголосити дострокові парламентські вибори є актом "жорстокого поводження з французьким народом" і "псує нас свято" в той час, як Олімпійські ігри — це "об'єднання людства через спорт".
Попри своє невдоволення, пані мер Парижа вкотре підтвердила свою обіцянку скупатись у Сені перед початком Олімпіади (вона досі ігнорує невтішні результати проб із річки — ред.).
Ба більше, Анн Ідальго неочікувано для всіх закликала Еммануель Макрона приєднатися до неї.
Президент Франції на її пропозицію поки не відреагував.
Що відомо про вибори у Франції
Як уже згадувалося раніше, французький лідер Еммануель Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент.
Несподівано для всіх глава республіки ухвалив рішення про те, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).
Що важливо розуміти, результати останніх опитувань прогнозують перемогу ультраправому "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам.
Однак наразі достеменно невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь — член команди Макрона — уже звинуватив своїх ультраправих та лівих опонентів у тому, що вони дають порожні обіцянки.
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