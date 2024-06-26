Псує нам свято. Пані мер Парижа публічно розкритикувала Макрона

Рішення французького лідера Еммануеля Макрона щодо проведення дострокових парламентських виборів на тлі Літніх Олімпійських ігор розізлило багатьох політиків у країні. Своє невдоволення також висловила пані мер Парижа Анн Ідальго.

Макрон знову потрапив під шквал критики

Як вважає чиновниця, рішення президента країни оголосити дострокові парламентські вибори є актом "жорстокого поводження з французьким народом" і "псує нас свято" в той час, як Олімпійські ігри — це "об'єднання людства через спорт".

Навіщо псувати цей прекрасний момент? Навіщо псувати цей прекрасний момент виборами, які були призначені в поспіху, ні з ким не порадившись? — публічно обурилася Анн Ідальго. Поширити

Попри своє невдоволення, пані мер Парижа вкотре підтвердила свою обіцянку скупатись у Сені перед початком Олімпіади (вона досі ігнорує невтішні результати проб із річки — ред.).

Ба більше, Анн Ідальго неочікувано для всіх закликала Еммануель Макрона приєднатися до неї.

Президент Франції на її пропозицію поки не відреагував.

Що відомо про вибори у Франції

Як уже згадувалося раніше, французький лідер Еммануель Макрон розпустив парламент 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент.

Несподівано для всіх глава республіки ухвалив рішення про те, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Що важливо розуміти, результати останніх опитувань прогнозують перемогу ультраправому "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам.

Однак наразі достеменно невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.