Макрон оцінив ймовірність своєї відставки напередодні дострокових парламентських виборів

Як запевнив французький лідер Еммануель Макрон, він не збирається йти з посади президента навіть у разі слабких результатів його політичної сили на дострокових парламентських виборах.

Макрон залишиться президентом навіть у разі провалу його партії на виборах

Як стверджує глава республіки, після виборів він має намір призначити прем’єра, як того вимагає конституція, однак це не означатиме передачу контролю ультраправим.

Окрім того, президент Франції наголосив, що його дратують питання журналістів про можливу відставку, адже це нереалістичний варіант розвитку подій.

Я покладу край ідеї, якої насправді ніколи не існувало. Це абсурд. Еммануель Макрон Президент Франції

Згідно з даними останніх опитувань, ультраправа політична сила "Національне об’єднання" Марін Ле Пен отримає суттєву перевагу в першому турі голосування 30 червня.

Проте, що важливо розуміти, двотурова система голосування у Франції означає, що конкуруючі партії можуть об’єднатися, щоб перекрити шлях до влади ультраправим у другому турі 7 липня.

Французькі Ліві уже кинули виклик Макрону та ультраправим

Нещодавно офіційно стало відомо про те, що ліві напередодні дострокових виборів у Франції вкрай швидко могли домовитися про формування альянсу.

Як вдалося дізнатися журналістам, він отримав назву "Народний фронт".

Політичні сили досягли такої домовленості через сім місяців після розпаду колишнього лівого альянсу — Нового народного екологічного і соціального союзу (NUPES).

10 червня про коаліцію оголосили чотири лідери основних лівих партій: Марін Тондельє ("зелені"), Олів'є Фор (соціалісти), Фаб'єн Руссель (комуністи) і Манюель Бомпар ("Нескорена Франція"), — йдеться в повідомленні видання Le Monde. Поширити

За словами членів альянсу, "Народний фронт" об'єднає "всі сили гуманістичної лівиці, профспілок, асоціацій і громадян".