Politico повідомляє про змову французьких політиків проти Макрона
Категорія
Політика
Дата публікації

Politico повідомляє про змову французьких політиків проти Макрона

Макрон
Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, у Франції ультраправі партії розпочали таємні перемовини про об'єднання, щоб усунуи від владаи главу республіки Еммануеля Макрона та його команду.

Головні тези:

  • Маріон Марешаль активно діє щодо створення альянсу та урядової коаліції з іншими політичними силами.
  • “Національне об'єднання” готове до угод з консервативною партією у разі утримання від висування кандидатів проти депутатів.
  • Макрон розпустив парламент після невтішних результатів на євровиборах.
  • Президент Франції оголосив дострокові вибори для надання народу можливості обрати майбутній шлях країни.

Ситуація на політичній арені Франції продовжує загострюватися

Як стверджують журанлісти, опозиціонери провели зустріч через день після того, як президент Франції оголосив дострокові вибори.

Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії "Реконкіста" Маріон Марешаль в понеділок зустрілася з де факто лідеркою "Національного об'єднання", своєю тіткою Марін Ле Пен, і президентом цієї партії Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс, — йдеться в повідомленні.

Наразі Марешаль активно добивається того, щоб її нова партія об'єдналася зі старою.

Вона також неодноразово заявляла про бажання створити урядову коаліцію.

Політикиня також офіційно підтвердила, що планує провести зустрічі з низкою політичних лідерів, щоб "створити більшість", не уточнивши.

За словами Ле Пен, "Національне об'єднання" буде готове утриматися від висування кандидатів проти депутатів від консервативної партії "Республіканці", якщо вони досягнуть угоди з її партією.

Макрон розпустив парламент Франції

9 червня офіційно стало відомо, що французький лідер Еммануель Макрон ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень парламенту після провалу на євровиборах.

Глава республіки звернув увагу на те, що цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу".

Він також не приховує той факт, що ультраправі набирають популярність повсюдно на континенті.

Я не можу діяти так, ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

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