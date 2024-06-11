Согласно данным издания Politico, во Франции ультраправые партии начали тайные переговоры об объединении, чтобы устранить от власти главу республики Эммануэля Макрона и его команду.

Ситуация на политической арене Франции продолжает обостряться

Как утверждают журналисты, оппозиционеры провели встречу через день после того, как президент Франции объявил досрочные выборы.

Главная кандидатка на выборах в Европарламент от ультраправой партии "Реконкиста" Марион Марешаль 10 июня встретилась с де-факто лидером "Национального объединения", своей тетей Марин Ле Пен, и президентом этой партии Жорданом Барделлой, чтобы обсудить потенциальный альянс, - сказано в сообщении . Поделиться

Сейчас Марешаль активно добивается того, чтобы ее новая партия объединилась со старой.

Она также не раз заявляла о желании создать правительственную коалицию.

Кроме того, политик официально подтвердила, что планирует провести встречи с рядом политических лидеров, чтобы "создать большинство".

По словам Ле Пен, "Национальное объединение" будет готово воздержаться от выдвижения кандидатов против депутатов от консервативной партии "Республиканцы", если они достигнут соглашения с ее партией.

Макрон распустил парламент Франции

9 июня официально стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон принял решение о досрочном прекращении полномочий парламента после провала на евровыборах.

Глава республики обратил внимание на то, что этот результат “нельзя считать хорошим для партий, защищающих Европу".

Он также не скрывает тот факт, что ультраправые набирают популярность на континенте.