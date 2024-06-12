Макрон оценил вероятность своей отставки в преддверии досрочных парламентских выборов

Как заверил французский лидер Эммануэль Макрон, он не собирается уходить с поста президента даже в случае слабых результатов его политической силы на досрочных парламентских выборах.

Макрон останется президентом даже в случае провала его партии на выборах

Как утверждает глава республики, после выборов он намерен назначить премьера, как того требует конституция, однако это не означает передачу контроля ультраправым.

Кроме того президент Франции подчеркнул, что его раздражают вопросы журналистов о возможной отставке, ведь это нереалистичный вариант развития событий.

Я положу конец идее, которой на самом деле никогда не существовало. Это абсурд. Эммануэль Макрон Президент Франции

Согласно данным последних опросов, ультраправая политическая сила "Национальное объединение" Марин Ле Пен получит существенное преимущество в первом туре голосования 30 июня.

Однако, что важно понимать, двухтуровая система голосования во Франции означает, что конкурирующие партии могут объединиться, чтобы перекрыть путь к власти ультраправым во втором туре 7 июля.

Французские Левые уже бросили вызов Макрону и ультраправым

Недавно официально стало известно о том, что левые накануне досрочных выборов во Франции очень быстро могли договориться о формировании альянса.

Как удалось узнать журналистам, он получил название "Народный фронт".

Политические силы достигли такой договоренности через семь месяцев после распада бывшего левого альянса — Нового народного экологического и социального союза (NUPES).

10 июня о коалиции объявили четыре лидера основных левых партий: Марин Тонделье ("зеленые"), Оливье Фор (социалисты), Фабьен Руссель (коммунисты) и Манюэль Бомпар ("Непокоренная Франция"), — сказано в сообщении издания Le Монде. Поделиться

По словам членов альянса, "Народный фронт" объединит "все силы гуманистической левой стороны, профсоюзов, ассоциаций и граждан".