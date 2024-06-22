Макрона спіткали серйозні проблеми напередодні виборів у Франції

Bloomberg офіційно підтверджує, що рейтинг підтримки французького лідера Еммануеля Макрона впав на шість пунктів — до історичного мінімуму.

Макрон втрачає прихильність французів

Журналісти звертають увагу на те, що підтримка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен зросла до 38%.

Окрім того, наголошується, що Лівий "Новий народний фронт" заручився 29% підтримки, в той час, як очолювана Макроном група "Відродження" залишилася на третьому місці з 22%".

Як уже згадувалося раніше, президент Франції розпустив Національні збори та призначив позачергові парламентські вибори після того, як його група програла на виборах до Європейського парламенту.

Перший тур виборів запланований на 30 червня, а другий — 7 липня.

Чого очікувати від нових виборів у Франції

З прогнозом з цього приводу виступила викладачка політики в Університеті Кардіффа Марта Лорімер.

На її переконання, в кінцевому підсумку Франція отримає підвішений парламент — в ньому буде три блоки, і жоден з них не хоче працювати один з одним.

Це безпрецедентна територія у французькій політиці, тому ми дійсно не знаємо, що станеться, — наголосила експертка. Поширити

Окрім того, наголошується, що активність приватного сектору у Франції неочікувано стала повільнішою у червні.

Також вказано, що індекс менеджерів із закупівель S&P Global впав до 48,2 з 48,9 — ще нижче 50 пунктів, що свідчить про зростання.