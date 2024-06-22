Макрона спіткали серйозні проблеми напередодні виборів у Франції
Категорія
Світ
Дата публікації

Макрона спіткали серйозні проблеми напередодні виборів у Франції

Макрон
Джерело:  Bloomberg

 Bloomberg офіційно підтверджує, що рейтинг підтримки французького лідера Еммануеля Макрона впав на шість пунктів — до історичного мінімуму.

Головні тези:

  • Популярність ультраправих та лівих партій зростає, підтримка Макрона зменшується.
  • У Франції буде підвішений парламент та складні політичні переговори після виборів.
  • Бізнес країни занепокоєний можливою радикальною зміною уряду після виборів.
  • Активність приватного сектору сповільнюється, що свідчить про нестабільність у політиці та економіці Франції

Макрон втрачає прихильність французів

Журналісти звертають увагу на те, що підтримка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен зросла до 38%.

Окрім того, наголошується, що Лівий "Новий народний фронт" заручився 29% підтримки, в той час, як очолювана Макроном група "Відродження" залишилася на третьому місці з 22%".

Як уже згадувалося раніше, президент Франції розпустив Національні збори та призначив позачергові парламентські вибори після того, як його група програла на виборах до Європейського парламенту.

Перший тур виборів запланований на 30 червня, а другий — 7 липня.

Чого очікувати від нових виборів у Франції

З прогнозом з цього приводу виступила викладачка політики в Університеті Кардіффа Марта Лорімер.

На її переконання, в кінцевому підсумку Франція отримає підвішений парламент — в ньому буде три блоки, і жоден з них не хоче працювати один з одним.

Це безпрецедентна територія у французькій політиці, тому ми дійсно не знаємо, що станеться, — наголосила експертка.

Окрім того, наголошується, що активність приватного сектору у Франції неочікувано стала повільнішою у червні.

Також вказано, що індекс менеджерів із закупівель S&P Global впав до 48,2 з 48,9 — ще нижче 50 пунктів, що свідчить про зростання.

Вибори налякали бізнес, який занепокоєний зростаючою ймовірністю радикальної зміни уряду, — пише видання.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Макрона пригрозила Росії жорсткою відповіддю після заяв щодо України
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Politico повідомляє про змову французьких політиків проти Макрона
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон оцінив ймовірність своєї відставки напередодні дострокових парламентських виборів
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?