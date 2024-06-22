Макрон столкнулся с серьезными проблемами накануне выборов во Франции

Bloomberg официально подтверждает, что рейтинг поддержки французского лидера Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов – до исторического минимума.
Главные тезисы
- Поддержка ультраправых и левых партий растет, поддержка Макрона уменьшается.
- Во Франции будет подвешенный парламент и сложные политические переговоры после выборов.
- Бизнес страны обеспокоен возможным радикальным сменой правительства после выборов.
- Активность частного сектора замедляется, что свидетельствует о нестабильности в политике и экономике Франции.
Макрон теряет расположение французов
Журналисты обращают внимание на то, что поддержка ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выросла до 38%.
Кроме того, указано, что Левый "Новый народный фронт" заручился 29% поддержки, в то время как возглавляемая Макроном группа "Возрождение" осталась на третьем месте с 22%.
Как уже упоминалось ранее, президент Франции распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы после того, как его группа проиграла на выборах в Европейский парламент.
Первый тур выборов запланирован на 30 июня, а второй — 7 июля.
Чего ждать от новых выборов во Франции
С прогнозом по этому поводу выступила преподавательница политики в Университете Кардиффа Марта Лоример.
По ее убеждению, в конечном счете Франция получит подвешенный парламент — в нем будет три блока, и ни один из них не хочет работать друг с другом.
Кроме того, указано, что активность частного сектора во Франции неожиданно стала медленнее в июне.
Также указано, что индекс менеджеров по закупкам S&P Global упал до 48,2 с 48,9 — еще ниже 50 пунктов, что свидетельствует о росте.
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