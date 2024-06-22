Макрон столкнулся с серьезными проблемами накануне выборов во Франции
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон столкнулся с серьезными проблемами накануне выборов во Франции

Макрон
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Источник:  Bloomberg

Bloomberg официально подтверждает, что рейтинг поддержки французского лидера Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов – до исторического минимума.

Главные тезисы

  • Поддержка ультраправых и левых партий растет, поддержка Макрона уменьшается.
  • Во Франции будет подвешенный парламент и сложные политические переговоры после выборов.
  • Бизнес страны обеспокоен возможным радикальным сменой правительства после выборов.
  • Активность частного сектора замедляется, что свидетельствует о нестабильности в политике и экономике Франции.

Макрон теряет расположение французов

Журналисты обращают внимание на то, что поддержка ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выросла до 38%.

Кроме того, указано, что Левый "Новый народный фронт" заручился 29% поддержки, в то время как возглавляемая Макроном группа "Возрождение" осталась на третьем месте с 22%.

Как уже упоминалось ранее, президент Франции распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы после того, как его группа проиграла на выборах в Европейский парламент.

Первый тур выборов запланирован на 30 июня, а второй — 7 июля.

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С прогнозом по этому поводу выступила преподавательница политики в Университете Кардиффа Марта Лоример.

По ее убеждению, в конечном счете Франция получит подвешенный парламент — в нем будет три блока, и ни один из них не хочет работать друг с другом.

Это беспрецедентная территория во французской политике, потому мы действительно не знаем, что произойдет, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, указано, что активность частного сектора во Франции неожиданно стала медленнее в июне.

Также указано, что индекс менеджеров по закупкам S&P Global упал до 48,2 с 48,9 — еще ниже 50 пунктов, что свидетельствует о росте.

Выборы напугали бизнес, который обеспокоен растущей вероятностью радикального изменения правительства, — пишет издание.

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