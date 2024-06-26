Портит нам праздник. Мэр Парижа публично раскритиковала Макрона

Решение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении досрочных парламентских выборов на фоне Летних Олимпийских игр разозлило многих политиков в стране. Свое недовольство также выразила мэр Парижа Анн Идальго.

Макрон снова попал под шквал критики

Как считает чиновница, решение президента страны объявить досрочные парламентские выборы является актом "жестокого обращения с французским народом" и "портит нам праздник" в то время как Олимпийские игры — это "объединение человечества через спорт".

Зачем портить этот прекрасный момент? Зачем портить этот прекрасный момент выборами, назначенными в спешке, ни с кем не посоветовавшись? — публично возмутилась Анн Идальго. Поделиться

Несмотря на свое недовольство, мэр Парижа еще раз подтвердила свое обещание искупаться в Сене перед началом Олимпиады (она до сих пор игнорирует плохие результаты проб из реки — ред.).

Более того, Анн Идальго неожиданно для всех призвала Эммануэль Макрона присоединиться к ней.

Президент Франции на ее предложение пока не отреагировал.

Что известно о выборах во Франции

Как уже упоминалось ранее, французский лидер Эммануэль Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент.

Неожиданно для всех глава республики принял решение о том, что досрочные выборы пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Что важно понимать, результаты последних опросов прогнозируют победу ультраправого "Национального объединения" и их соратников.

Однако пока неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.