Портит нам праздник. Мэр Парижа публично раскритиковала Макрона

Решение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении досрочных парламентских выборов на фоне Летних Олимпийских игр разозлило многих политиков в стране. Свое недовольство также выразила мэр Парижа Анн Идальго.
Главные тезисы
- Мэр Парижа не боится критиковать и осуждать действия главы республики.
- Заявления Идальго указывают на то, что объединение с помощью спорта важнее, чем политические игры.
- Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил ультраправых и левых оппонентов в пустых обещаниях.
- Согласно результатам опросов, ультраправое "Национальное объединение" может одержать победу на выборах, но еще неизвестно, получат ли они абсолютное большинство.
Макрон снова попал под шквал критики
Как считает чиновница, решение президента страны объявить досрочные парламентские выборы является актом "жестокого обращения с французским народом" и "портит нам праздник" в то время как Олимпийские игры — это "объединение человечества через спорт".
Несмотря на свое недовольство, мэр Парижа еще раз подтвердила свое обещание искупаться в Сене перед началом Олимпиады (она до сих пор игнорирует плохие результаты проб из реки — ред.).
Более того, Анн Идальго неожиданно для всех призвала Эммануэль Макрона присоединиться к ней.
Президент Франции на ее предложение пока не отреагировал.
Что известно о выборах во Франции
Как уже упоминалось ранее, французский лидер Эммануэль Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент.
Неожиданно для всех глава республики принял решение о том, что досрочные выборы пройдут 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).
Что важно понимать, результаты последних опросов прогнозируют победу ультраправого "Национального объединения" и их соратников.
Однако пока неизвестно, получат ли они абсолютное большинство в Национальной ассамблее.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь — член команды Макрона — уже обвинил своих ультраправых и левых оппонентов в том, что они дают пустые обещания.
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