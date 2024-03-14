Подруга Путіна Ле Пен неочікувано заявила про поразку РФ у війні проти України

Ексглава французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яку часто називали "подругою Путіна", несподівано для всіх жорстко розкритикувала Росію за те, що вона розпочала вторгнення в Україну.
Ле Пен зізналася, що вона думає про російсько-українську війну
З гучною заявою з цього приводу французька політикиня виступила під час дебатів у парламенті.
Марін Ле Пен звернула увагу на те, що повномасштабним вторгнення в Україну 24 лютого Росія "розв’язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років".
Вона також закликала Францію та міжнародну спільноту не забувати про сотні тисяч жертв цієї війни.
За її словами, офіційний Париж зробив та продовжує робити дуже багато для підтримки України й "не має червоніти" з приводу ухваленим раніше рішень.
Ле Пен знову накинулася зі звинуваченнями на Макрона
Попри свої позитивні заяви про Україну, французька політикиня знову розкритикувала заяву президента Емманюеля Макрона про те, що він не виключає потенційної присутності військ західних союзників на території України у майбутньому.
На її переконання, президент Франції розпочав "інструменталізацію" війни в Україні задля своїх електоральних цілей.
Ле Пен бідкається, що через жорстку політику Макрона щодо РФ її називають пропутінською.
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