Подруга Путіна Ле Пен неочікувано заявила про поразку РФ у війні проти України

Ексглава французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яку часто називали "подругою Путіна", несподівано для всіх жорстко розкритикувала Росію за те, що вона розпочала вторгнення в Україну.

Ле Пен зізналася, що вона думає про російсько-українську війну

З гучною заявою з цього приводу французька політикиня виступила під час дебатів у парламенті.

Марін Ле Пен звернула увагу на те, що повномасштабним вторгнення в Україну 24 лютого Росія "розв’язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років".

Вона також закликала Францію та міжнародну спільноту не забувати про сотні тисяч жертв цієї війни.

Українській нації, що зазнала агресії, ми зобов’язані нашою повагою і підтримкою… Це завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки. Марін Ле Пен Французька політикиня

За її словами, офіційний Париж зробив та продовжує робити дуже багато для підтримки України й "не має червоніти" з приводу ухваленим раніше рішень.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 12, 2024

Ле Пен знову накинулася зі звинуваченнями на Макрона

Попри свої позитивні заяви про Україну, французька політикиня знову розкритикувала заяву президента Емманюеля Макрона про те, що він не виключає потенційної присутності військ західних союзників на території України у майбутньому.

"Спричинивши цим хвилю заперечень багатьох столиць щодо відправлення військ, Макрон у підсумку, на жаль, додав впевненості Володимиру Путіну… Найкраща стратегічна двозначність — це тиша, — вважає Марін Ле Пен. Поширити

На її переконання, президент Франції розпочав "інструменталізацію" війни в Україні задля своїх електоральних цілей.