Подруга Путіна Ле Пен неочікувано заявила про поразку РФ у війні проти України
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Політика
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Подруга Путіна Ле Пен неочікувано заявила про поразку РФ у війні проти України

Марін Ле Пен
Джерело:  online.ua

Ексглава французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яку часто називали "подругою Путіна", несподівано для всіх жорстко розкритикувала Росію за те, що вона розпочала вторгнення в Україну.

Ле Пен зізналася, що вона думає про російсько-українську війну

З гучною заявою з цього приводу французька політикиня виступила під час дебатів у парламенті.

Марін Ле Пен звернула увагу на те, що повномасштабним вторгнення в Україну 24 лютого Росія "розв’язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років".

Вона також закликала Францію та міжнародну спільноту не забувати про сотні тисяч жертв цієї війни.

Українській нації, що зазнала агресії, ми зобов’язані нашою повагою і підтримкою… Це завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен

Французька політикиня

За її словами, офіційний Париж зробив та продовжує робити дуже багато для підтримки України й "не має червоніти" з приводу ухваленим раніше рішень.

Ле Пен знову накинулася зі звинуваченнями на Макрона

Попри свої позитивні заяви про Україну, французька політикиня знову розкритикувала заяву президента Емманюеля Макрона про те, що він не виключає потенційної присутності військ західних союзників на території України у майбутньому.

"Спричинивши цим хвилю заперечень багатьох столиць щодо відправлення військ, Макрон у підсумку, на жаль, додав впевненості Володимиру Путіну… Найкраща стратегічна двозначність — це тиша, — вважає Марін Ле Пен.

На її переконання, президент Франції розпочав "інструменталізацію" війни в Україні задля своїх електоральних цілей.

Ле Пен бідкається, що через жорстку політику Макрона щодо РФ її називають пропутінською.

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