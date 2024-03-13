Президент Литви Науседа підтримав ідею Макрона щодо введення західних військ в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Президент Литви Науседа підтримав ідею Макрона щодо введення західних військ в Україну

Науседа
Джерело:  LRT

Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Європи перестати думати про реакцію на будь-які події російського диктатора Володимира Путіна.

Науседа підтримав ідею Макрона

Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну і припинити проводити "червоні лінії" в питанні допомоги.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

Я привітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

За його словами, страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором у європейському рішенні.

"Червоні лінії" для західних країн

Також Науседа наголосив, що якщо спиратися на реакцію диктатора Володимира Путіна, то країни Заходу ніколи не ухвалять рішення.

І саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми повинні перестати проводити для себе червоні лінії.

Науседа вважає, що проводячи червоні лінії, західні країни лише допомагають Путіну, який починає думати, що вони передбачувані і що він може ними маніпулювати.

Науседа також попередив, що Європа не уникне ширшої війни, пасивно спостерігаючи за кровопролиттям біля свого порога, оскільки ані Україна, ані країни Балтії, ані Польща не задовольнять територіальні амбіції Росії.

У своєму виступі на відкритті Паризького форуму з оборони і стратегії Науседа заявив, що було б "фундаментальною помилкою" вважати, що путінську Росію можна утихомирити шляхом поступки територій.

Заява Макрона щодо введення військ в Україну

Наприкінці лютого цього року президент Франції Емманюель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу. Деякі країни вже публічно виступили проти такої ініціативи.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що зараз настав слушний час для того, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Закупівля боєприпасів для України. Литва приєдналася до ініціативи Чехії
LRV
Снаряди
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва надасть 5 млн євро на відбудову навчальних закладів України
Школа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва перекидає ППО до кордонів з РФ – Newsweek
ППО Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?