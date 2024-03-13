Президент Литви Науседа підтримав ідею Макрона щодо введення західних військ в Україну

Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Європи перестати думати про реакцію на будь-які події російського диктатора Володимира Путіна.
Науседа підтримав ідею Макрона
Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну і припинити проводити "червоні лінії" в питанні допомоги.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.
За його словами, страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором у європейському рішенні.
"Червоні лінії" для західних країн
Також Науседа наголосив, що якщо спиратися на реакцію диктатора Володимира Путіна, то країни Заходу ніколи не ухвалять рішення.
Науседа вважає, що проводячи червоні лінії, західні країни лише допомагають Путіну, який починає думати, що вони передбачувані і що він може ними маніпулювати.
Науседа також попередив, що Європа не уникне ширшої війни, пасивно спостерігаючи за кровопролиттям біля свого порога, оскільки ані Україна, ані країни Балтії, ані Польща не задовольнять територіальні амбіції Росії.
У своєму виступі на відкритті Паризького форуму з оборони і стратегії Науседа заявив, що було б "фундаментальною помилкою" вважати, що путінську Росію можна утихомирити шляхом поступки територій.
Заява Макрона щодо введення військ в Україну
Наприкінці лютого цього року президент Франції Емманюель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що зараз настав слушний час для того, щоб обговорювати можливість відправлення військ країн Заходу для допомоги Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-