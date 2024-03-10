Литва перекидає ППО до кордонів з РФ – Newsweek
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Литва перекидає ППО до кордонів з РФ – Newsweek

ППО Patriot

Країни Балтії вимагають від НАТО підвищити рівень оборони у країнах ЄС на тлі загроз нападу з боку РФ. 

Що відомо про посилення оборони країнами НАТО у Європі

За інформацією журналістів видання, Альянс запровадив ротаційну модель ППО, що дислокована у Литві.

За словами глави Міноборони Литви Арвідаса Анушаускаса, члени НАТО домовились про підтримання системи ППО на рівні ротації, в рамках якої країни-союзники розміщуватимуть системи ППО в країнах Балтії на певний період.

Він зазначив, що серед іншого система ППО передбачає розгортання ЗРК Patriot.

Анушаускас додав, що системи Patriot були надані європейськими союзниками, а не з боку США.

Очікується, що цей принцип не буде разовим на кілька місяців, а охопить усі наші календарні місяці й значно збільшить наші можливості протиповітряної оборони, - пояснює глава Міноборони Литви.

Журналісти видання зазначили, декілька європейських країн висловили стурбованість тим, що війна Росії проти України може зрештою призвести до ще більшого конфлікту між Москвою та НАТО.

Що відомо про найбільші навчання НАТО у Європі з часів Холодної війни

За інформацією видання Le Monde, наразі країни НАТО проводять найбільші військові навчання в Європі з часів завершення Холодної війни.

У великомасштабних маневрах Альянсу під назвою Steadfast Defender 24 беруть участь близько 90 тис військовослужбовців із 32 країн і не менше 1 тис 100 одиниць бронетехніки.

Воєначальники НАТО, які до цього часу не бажали прямо націлюватися на Росію, щоб уникнути будь-якої ескалації, тепер без вагань у своїх сценаріях визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися. Для Dragon 24 ціль, поставлена перед військами, полягала в тому, щоб якомога швидше просунутися із Західної Європи до кордону між Польщею та Білоруссю, щоб запобігти ворожим силам, - йдеться у матеріалі видання.

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