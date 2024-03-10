Литва перекидывает ПВО к границам с РФ – Newsweek
Категория
Мир
Дата публикации

Литва перекидывает ПВО к границам с РФ – Newsweek

ЗРК Patriot
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Страны Балтии потребовали от НАТО повысить уровень обороны в странах ЕС на фоне угроз нападения со стороны РФ.

Что известно об усилении обороны странами НАТО в Европе

По информации журналистов издания, Альянс ввел ротационную модель ПВО, дислоцированную в Литве.

По словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, члены НАТО договорились о поддержании системы ПВО на уровне ротации, в рамках которой страны-союзники будут размещать системы ПВО в странах Балтии на определенный период.

Он отметил, что среди прочего система ПВО предполагает развертывание ЗРК Patriot.

Анушаускас добавил, что системы Patriot были предоставлены европейскими союзниками, а не США.

Ожидается, что этот принцип не будет разовым в несколько месяцев, а охватит все наши календарные месяцы и значительно увеличит наши возможности противовоздушной обороны, - объясняет глава Минобороны Литвы.

Журналисты издания отметили, что несколько европейских стран выразили обеспокоенность тем, что война России против Украины может в конечном итоге привести к еще большему конфликту между Москвой и НАТО.

Что известно о крупнейших учениях НАТО в Европе со времен Холодной войны

По информации издания Le Monde, в настоящее время страны НАТО проводят крупнейшие военные учения в Европе со времен Холодной войны.

В крупномасштабных маневрах Альянса под названием Steadfast Defender 24 принимают участие около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран и не менее 1 тыс. 100 единиц бронетехники.

Военачальники НАТО, которые до сих пор не желали прямо нацеливаться на Россию во избежание какой-либо эскалации, теперь без колебаний в своих сценариях определяют Москву как врага, с которым нужно бороться. Для Dragon 24 цель, поставленная перед войсками, заключалась в том, чтобы как можно быстрее продвинуться из Западной Европы к границе между Польшей и Беларусью, чтобы предотвратить вражеские силы, - говорится в материале издания.

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