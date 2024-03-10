Страны Балтии потребовали от НАТО повысить уровень обороны в странах ЕС на фоне угроз нападения со стороны РФ.
Что известно об усилении обороны странами НАТО в Европе
По информации журналистов издания, Альянс ввел ротационную модель ПВО, дислоцированную в Литве.
По словам главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, члены НАТО договорились о поддержании системы ПВО на уровне ротации, в рамках которой страны-союзники будут размещать системы ПВО в странах Балтии на определенный период.
Он отметил, что среди прочего система ПВО предполагает развертывание ЗРК Patriot.
Анушаускас добавил, что системы Patriot были предоставлены европейскими союзниками, а не США.
Журналисты издания отметили, что несколько европейских стран выразили обеспокоенность тем, что война России против Украины может в конечном итоге привести к еще большему конфликту между Москвой и НАТО.
Что известно о крупнейших учениях НАТО в Европе со времен Холодной войны
По информации издания Le Monde, в настоящее время страны НАТО проводят крупнейшие военные учения в Европе со времен Холодной войны.
В крупномасштабных маневрах Альянса под названием Steadfast Defender 24 принимают участие около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран и не менее 1 тыс. 100 единиц бронетехники.
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