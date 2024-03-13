Президент Литвы Науседа поддержал идею Макрона о введении западных войск в Украину
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Политика
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Президент Литвы Науседа поддержал идею Макрона о введении западных войск в Украину

Науседа
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Источник:  LRT

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Европы перестать думать о реакции на какие-либо события российского диктатора Владимира Путина.

Науседа поддержал идею Макрона

Западным странам следует обсудить идею отправки войск в Украину и прекратить проводить "красные линии" в вопросе помощи.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT .

Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которую мы располагаем.

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа

Президент Литвы

По его словам, страх перед возможной реакцией Кремля не может являться определяющим фактором в европейском решении.

"Красные линии" для западных стран

Также Науседа подчеркнул, что если опираться на реакцию диктатора Владимира Путина, то страны Запада никогда не примут решение.

И именно поэтому я вчера сказал и президенту Макрону, и средствам массовой информации, что мы должны перестать проводить красные линии.

Науседа считает, что, проводя красные линии, западные страны лишь помогают Путину, который начинает думать, что они предсказуемы и что он может ими манипулировать.

Науседа также предупредил, что Европа не избежит более широкой войны, пассивно наблюдая за кровопролитием у своего порога, поскольку ни Украина, ни страны Балтии, ни Польша не удовлетворят территориальные амбиции России.

В своем выступлении на открытии Парижского форума по обороне и стратегии Науседа заявил, что было бы "фундаментальной ошибкой" считать, что путинскую Россию можно усмирить путем уступки территорий.

Заявление Макрона о вводе войск в Украину

В конце февраля этого года президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Но он уточнил, что по этому вопросу нет консенсуса.

Позже Макрон уточнил, что отправка французских войск в Украину возможна в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу. Некоторые страны уже публично выступили против такой инициативы.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что сейчас пришло время для того, чтобы обсуждать возможность отправки войск стран Запада для помощи Украине.

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