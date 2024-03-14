Подруга Путина Ле Пен неожиданно заявила о поражении РФ в войне против Украины

Экс-глава французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, которую часто называют "подругой Путина", неожиданно для всех жестко раскритиковала Россию за то, что она начала вторжение в Украину.
Ле Пен призналась, что она думает о российско-украинской войне
С громким заявлением по этому поводу французская политик выступила во время дебатов в парламенте.
Марин Ле Пен обратила внимание на то, что полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля Россия "развязала войну на пороге ЕС и наиболее драматический геополитический кризис за последние 20 лет".
Она также призвала Францию и международное сообщество не забывать о сотнях тысяч жертв этой войны.
По ее словам, официальный Париж сделал и продолжает делать очень многое для поддержки Украины и "не должен краснеть" из-за принятых ранее решений.
Ле Пен снова набросилась с обвинениями на Макрона
Несмотря на свои положительные заявления об Украине, французская политик вновь раскритиковала заявление президента Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает потенциального присутствия войск западных союзников на территории Украины в будущем.
По ее убеждению, президент Франции приступил к "инструментализации" войны в Украине ради своих электоральных целей.
Ле Пен жалуется, что из-за жесткой политики Макрона в отношении РФ ее называют пропутинской.
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