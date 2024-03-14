Подруга Путина Ле Пен неожиданно заявила о поражении РФ в войне против Украины

Экс-глава французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, которую часто называют "подругой Путина", неожиданно для всех жестко раскритиковала Россию за то, что она начала вторжение в Украину.

Ле Пен призналась, что она думает о российско-украинской войне

С громким заявлением по этому поводу французская политик выступила во время дебатов в парламенте.

Марин Ле Пен обратила внимание на то, что полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля Россия "развязала войну на пороге ЕС и наиболее драматический геополитический кризис за последние 20 лет".

Она также призвала Францию и международное сообщество не забывать о сотнях тысяч жертв этой войны.

Украинской нации, подвергшейся агрессии, мы обязаны нашим уважением и поддержкой… Это благодаря героическому сопротивлению украинского народа Россия потерпела поражение. Марин Ле Пен Французская политик

По ее словам, официальный Париж сделал и продолжает делать очень многое для поддержки Украины и "не должен краснеть" из-за принятых ранее решений.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 12, 2024

Ле Пен снова набросилась с обвинениями на Макрона

Несмотря на свои положительные заявления об Украине, французская политик вновь раскритиковала заявление президента Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает потенциального присутствия войск западных союзников на территории Украины в будущем.

Вызвав этим волну возражений многих столиц , Макрон в итоге, к сожалению, добавил уверенности Владимиру Путину… Лучшая стратегическая двусмысленность – это тишина, - считает Марин Ле Пен. Поделиться

По ее убеждению, президент Франции приступил к "инструментализации" войны в Украине ради своих электоральных целей.