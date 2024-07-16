Україна може отримати від Франції до 20 винищувачів Mirage-2000-5 — експерт

Франція може передати Україні до 20 винищувачів Mirage-2000-5

Інформація про те, що Україна 100% отримає від Франції винищувачі Mirage-2000-5, зʼявилася саме від президента країни. До того ж наголошується на термінах у пів року. Втім, важливо наголосити, що у французькій пресі інформація про те, що українські пілоти нібито навчаються на винищувачах Mirage-2000, зʼявилась ще в березні 2023 року. Потім ця інформація була спростована командуванням Повітряних сил. На офіційному рівні в Сенаті Франції можливість передачі цих літаків Україні обговорювалася взимку 2022-2023 років, — повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков. Поширити

Катков нагадав, що нещодавно було оприлюднено інтервʼю з послом Франції в Україні. Дипломат сказав, що навчання та підготовки пілотів на літаках Mirage-2000 займає місяці.

Поки що невідомо, який це термін, бо і пів року можна рахувати як кілька місяців. Щодо кількості винищувачів Mirage-2000-5, які Франція може передати Україні, то ця інформація тримається в таємниці. Втім, можна констатувати, що мова йде про 20 одиниць. Саме така кількість цих літаків перебуває на озброєнні Франції й все одно знімається з озброєння. Про це і наголошував міністр оборони Франції. Він наголосив, що вся техніка, яка знімається з озброєння, передається до України, — резюмував Катков. Поширити

Французькі інструктори навчатимуть в Україні бійців ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Поширити

За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.

Головнокомандувач висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів долучитися до такої ініціативи.

Він додав, що подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні для оборони від росіян.