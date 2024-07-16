Україна може отримати від Франції до 20 винищувачів Mirage-2000-5 — експерт

Франція може готуватися до передачі Україні до 20 винищувачів Mirage-2000-5.
Головні тези:
- Інформація про можливе надходження винищувачів Mirage-2000-5 від Франції була спростована у різний час, проте підтвердження від президента країни свідчить про серйозні наміри.
- Українські військовослужбовці можуть навчатися на винищувачах Mirage-2000-5 за допомогою французьких інструкторів, які прибудуть в Україну для цієї мети.
- Головнокомандувач ЗСУ виразив подяку Франції за військову та економічну допомогу в обороні України від росіян та надію на долучення інших партнерів до спільної ініціативи.
- Деталі щодо кількості винищувачів та умов передачі ще тримаються в таємниці, але ймовірно, що мова йде про передачу 20 літаків, що перебувають на озброєнні Франції.
Франція може передати Україні до 20 винищувачів Mirage-2000-5
Катков нагадав, що нещодавно було оприлюднено інтервʼю з послом Франції в Україні. Дипломат сказав, що навчання та підготовки пілотів на літаках Mirage-2000 займає місяці.
Французькі інструктори навчатимуть в Україні бійців ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.
За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитись з інфраструктурою та персоналом.
Головнокомандувач висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів долучитися до такої ініціативи.
Він додав, що подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні для оборони від росіян.
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