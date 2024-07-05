Ле Пен хоче скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю

Проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії.
Головні тези:
- Ле Пен виступає проти використання французької зброї Україною для ударів по Росії
- Партія Ле Пен перемогла на парламентських виборах у Франції
- Макрон розглядає можливість відправки західних військ в Україну
- Критика з боку країн ЄС щодо ініціативи Макрона
- Макрон пропонує створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні
Ле Пен пригрозила скасувати дозвіл Україні бити по РФ французькою зброєю
За її словами, щойно представник "Національного об'єднання" Жордан Барделла отримає посаду прем’єра, він "не дозволить використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по РФ". Також не може бути і мови і про відправлення французьких військ до України.
Парламентські вибори у Франції
Після того, як у Франції під час виборів до Європарламенту "Національне об'єднання" зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона "Відродження" Макрон оголосив про розпуск парламенту.
На минулих вихідних пройшов перший тур виборів на яких "Національне об'єднання" отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%.
Водночас ще на початку лютого Макрон заявив, що Франція розглядає відправку західних військ в Україну. Ця ініціатива зустріла критику з боку кількох країн ЄС, і вже згодом Макрон запропонував створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні.
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