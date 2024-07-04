МЗС РФ публічно підтримало партію ультраправої французької політикині Марін Ле Пен, у відповідь на що вона звинуватила Кремль у втручанні у вибори.

Що відомо про звинувачення Ле Пен у втручанні Росії у вибори у Франції

Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило в соцмережі Twitter фотографію усміхненої Марін Ле Пен.

Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, що відповідає його національним інтересам, і до відмови від диктату Вашингтона і Брюсселя, - йдеться у дописі під фото. Поширити

Також у МЗС РФ додали, що французькі чиновники "не можуть ігнорувати" такі настрої серед громадян.

Відома своєю проросійською позицією Ле Пен, розкритикувала такі заяви МЗС РФ.

Я думаю, що це провокація і, до речі, можливо також невелике втручання. Тому що коли ви робите такий твіт, такий показний і такий провокаційний, це можна порівняти з втручанням, - підкреслила французький політик. Поширити

Вона додала, що рішення ухвалює "не Кремль, а французький народ".

Що відомо про результати партії Ле Пен на виборах у Франції

Кілька тижнів тому "Національне об'єднання" зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона "Відродження" під час виборів до Європарламенту.

Через це глава французької держави вирішив розпустити парламент та провести позачергові вибори. Перший тур пройшов на минулих вихідних,

"Національне об'єднання" отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%.