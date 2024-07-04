МЗС РФ публічно підтримало партію ультраправої французької політикині Марін Ле Пен, у відповідь на що вона звинуватила Кремль у втручанні у вибори.
Головні тези:
- МЗС РФ підтримало Марін Ле Пен, що викликало звинувачення у втручанні у французькі вибори.
- Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, але реагує критично на заяви МЗС РФ.
- Партия Ле Пен перемогла на виборах до Європарламенту, що призвело до розпуску французького парламенту.
- Французькі громадяни прагнуть суверенної зовнішньої політики, яка відповідає їх національним інтересам.
Що відомо про звинувачення Ле Пен у втручанні Росії у вибори у Франції
Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило в соцмережі Twitter фотографію усміхненої Марін Ле Пен.
Також у МЗС РФ додали, що французькі чиновники "не можуть ігнорувати" такі настрої серед громадян.
Відома своєю проросійською позицією Ле Пен, розкритикувала такі заяви МЗС РФ.
Вона додала, що рішення ухвалює "не Кремль, а французький народ".
Що відомо про результати партії Ле Пен на виборах у Франції
Кілька тижнів тому "Національне об'єднання" зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона "Відродження" під час виборів до Європарламенту.
Через це глава французької держави вирішив розпустити парламент та провести позачергові вибори. Перший тур пройшов на минулих вихідних,
"Національне об'єднання" отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-