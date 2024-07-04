МИД РФ публично поддержал партию ультраправого французского политика Марин Ле Пен, в ответ на что она обвинила Кремль во вмешательстве в выборы.
Главные тезисы
- Обвинения Ле Пен во вмешательстве России в выборы во Франции вызвали общественную реакцию
- МИД РФ поддержал ультраправого французского политика, что привело к критике и обвинениям во вмешательстве
- Партия Ле Пен одержала победу на выборах в Европарламент, что привело к роспуску французского парламента
- Французские граждане высказывают стремление к суверенной внешней политике, соответствующей их национальным интересам
- Результаты выборов во Франции свидетельствуют о значительной поддержке партии Ле Пен и ее позиций
Что известно об обвинениях Ле Пен во вмешательстве России в выборы во Франции
Министерство иностранных дел РФ обнародовало в соцсети Twitter фотографию улыбающейся Марин Ле Пен.
Также в МИДе РФ добавили, что французские чиновники "не могут игнорировать" такие настроения среди граждан.
Известная своей пророссийской позицией Ле Пен раскритиковала такие заявления МИД РФ.
Она добавила, что решение принимает "не Кремль, а французский народ".
Что известно о результатах партии Ле Пен на выборах во Франции
Несколько недель назад "Национальное объединение" со значительным отрывом победило партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение" во время выборов в Европарламент.
Поэтому глава французского государства решил распустить парламент и провести внеочередные выборы. Первый тур прошел на минувших выходных,
"Национальное объединение" получило 33,14% голосов, а пропрезидентский блок набрал всего 20,04%.
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