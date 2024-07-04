МИД РФ публично поддержал партию ультраправого французского политика Марин Ле Пен, в ответ на что она обвинила Кремль во вмешательстве в выборы.

Что известно об обвинениях Ле Пен во вмешательстве России в выборы во Франции

Министерство иностранных дел РФ обнародовало в соцсети Twitter фотографию улыбающейся Марин Ле Пен.

Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и к отказу от диктата Вашингтона и Брюсселя, - говорится в сообщении под фото. Поделиться

Также в МИДе РФ добавили, что французские чиновники "не могут игнорировать" такие настроения среди граждан.

Известная своей пророссийской позицией Ле Пен раскритиковала такие заявления МИД РФ.

Я думаю, что это провокация и, кстати, возможно также небольшое вмешательство. Потому что, когда вы делаете такой твит, такой показной и такой провокационный, это сравнимо с вмешательством, - подчеркнула французский политик. Поделиться

Она добавила, что решение принимает "не Кремль, а французский народ".

Что известно о результатах партии Ле Пен на выборах во Франции

Несколько недель назад "Национальное объединение" со значительным отрывом победило партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение" во время выборов в Европарламент.

Поэтому глава французского государства решил распустить парламент и провести внеочередные выборы. Первый тур прошел на минувших выходных,

"Национальное объединение" получило 33,14% голосов, а пропрезидентский блок набрал всего 20,04%.