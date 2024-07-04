Ле Пен заявила о вмешательстве России в выборы во Франции
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Политика
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Ле Пен заявила о вмешательстве России в выборы во Франции

Марин Ле Пен
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Источник:  online.ua

МИД РФ публично поддержал партию ультраправого французского политика Марин Ле Пен, в ответ на что она обвинила Кремль во вмешательстве в выборы.

Главные тезисы

  • Обвинения Ле Пен во вмешательстве России в выборы во Франции вызвали общественную реакцию
  • МИД РФ поддержал ультраправого французского политика, что привело к критике и обвинениям во вмешательстве
  • Партия Ле Пен одержала победу на выборах в Европарламент, что привело к роспуску французского парламента
  • Французские граждане высказывают стремление к суверенной внешней политике, соответствующей их национальным интересам
  • Результаты выборов во Франции свидетельствуют о значительной поддержке партии Ле Пен и ее позиций

Что известно об обвинениях Ле Пен во вмешательстве России в выборы во Франции

Министерство иностранных дел РФ обнародовало в соцсети Twitter фотографию улыбающейся Марин Ле Пен.

Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и к отказу от диктата Вашингтона и Брюсселя, - говорится в сообщении под фото.

Также в МИДе РФ добавили, что французские чиновники "не могут игнорировать" такие настроения среди граждан.

Известная своей пророссийской позицией Ле Пен раскритиковала такие заявления МИД РФ.

Я думаю, что это провокация и, кстати, возможно также небольшое вмешательство. Потому что, когда вы делаете такой твит, такой показной и такой провокационный, это сравнимо с вмешательством, - подчеркнула французский политик.

Она добавила, что решение принимает "не Кремль, а французский народ".

Что известно о результатах партии Ле Пен на выборах во Франции

Несколько недель назад "Национальное объединение" со значительным отрывом победило партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение" во время выборов в Европарламент.

Поэтому глава французского государства решил распустить парламент и провести внеочередные выборы. Первый тур прошел на минувших выходных,

"Национальное объединение" получило 33,14% голосов, а пропрезидентский блок набрал всего 20,04%.

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