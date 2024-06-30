Парламентские выборы в Франции. Кто побеждает в первом туре — экзитпол

Во Франции вечером 30 июня завершилось голосование в первом туре парламентских выборов. По результатам экзитполей, в первом туре побеждает ультраправая партия "Национальное объединение".

Какие результаты первого тура парламентских выборов во Франции

Как отмечается, по результатам экзитпола Ifop, партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен, поддерживает 34,2% избирателей.

Ультраливый "Новый народный фронт" идет на втором месте с 29,1% голосов. А вот политсила президента Эммануэля Макрона окажется на третьем месте с 21,5% голосов.

Фото — lefigaro.fr

А вот экзитпол, проведенный Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune, отдает "Национальному объединению" чуть меньше — 33% голосов. "Новый народный фронт" может получить 28,5% голосов, а коалиция Макрона — 22%.

Явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке и, предварительно, составляет 69,7%.

Во второй тур выборов пройдут все кандидаты, набравшие в первом туре более 12,5%. С учетом высокой явки таких кандидатов будет трое или четверо.

Если же "Национальное объединение" сохранит этот уровень поддержки и во втором туре голосования, то сможет получить большинство во французском парламенте.

Лидер французских леворадикалов Жан-Люк Меланшон уже заявил, что кандидаты от его "Нового народного фронта" будут сниматься с выборов во втором туре, если это позволит не допустить в парламент кандидатов от ультраправого "Национального объединения".

В любых обстоятельствах наш подход прост: больше ни одного места в парламенте для "Национального объединения", — передает слова Меланшона Le Figaro. Поделиться

На практике это означает, что если кандидат от леворадикалов занял в округе третье или четвертое место, он снимет свою кандидатуру, чаще всего — в пользу кандидата от пропрезидентской коалиции Макрона. Предварительно коалиция Макрона сможет пройти во второй тур только в половине избирательных округов.

Однако кандидаты от партии не обязаны подчиняться партийному решению о снятии их кандидатур. На практике они могут баллотироваться во втором туре или, например, сняться с выборов, но поддержать не кандидата, которого указывает поддержать их партия.

Парламентские выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент, состоявшихся в начале июня, президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и объявил о досрочных парламентских выборах.

Причиной такого решения послужил разгромный провал президентской партии на общеевропейских выборах. Победу во Франции тогда одержала ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен.

Опросы, которые проводились перед парламентскими выборами, также свидетельствовали о том, что партия Ле Пен одержит победу в первом туре с результатом около 35% голосов, тогда как партии Макрона прогнозировали третье место с 20-22% голосов.