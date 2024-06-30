Парламентські вибори у Франції. Хто перемагає у першому турі — екзитпол

У Франції ввечері 30 червня закінчилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання".

Які результати першого туру парламентських виборів у Франції

Як зазначається, за результатами екзитполу Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, здобуває підтримку 34,2% виборців.

Ультралівий "Новий народний фронт" йде на другому місці з 29,1% голосів. А от політсила президента Еммануеля Макрона опиниться на третьому місці з 21,5% голосів.

Фото — lefigaro.fr

А от екзитпол, проведений Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, віддає "Національному об'єднанню" трохи менше — 33% голосів. "Новий народний фронт" може отримати 28,5% голосів, а коаліція Макрона — 22%.

Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, попередньо, становить 69,7%.

До другого туру виборів пройдуть усі кандидати, які набрали в першому турі понад 12,5%. З урахуванням високої явки, таких кандидатів буде троє або четверо.

Якщо ж "Національне об'єднання" збереже цей рівень підтримки і в другому турі голосування, то зможе здобути більшість у французькому парламенті.

Лідер французьких ліворадикалів Жан-Люк Меланшон уже заявив, що кандидати від його "Нового народного фронту" зніматимуться з виборів у другому турі, якщо це дасть змогу не допустити до парламенту кандидатів від ультраправого "Національного об'єднання".

За будь-яких обставин, наш підхід простий: більше жодного місця в парламенті для "Національного об'єднання, — передає слова Меланшона Le Figaro. Поширити

На практиці це означатиме, що якщо кандидат від ліворадикалів посів в окрузі третє або четверте місце, він зніме свою кандидатуру, найчастіше — на користь кандидата від пропрезидентської коаліції Макрона. Попередньо, коаліція Макрона зможе пройти до другого туру лише в половині виборчих округів.

Однак кандидати від партії не зобов'язані підкорятися партійному рішенню про зняття їхніх кандидатур. На практиці вони можуть балотуватися у другому турі або, наприклад, знятися з виборів, але підтримати не того кандидата, якого вказує підтримати їхня партія.

Парламентські вибори у Франції

Після виборів до Європейського парламенту, які відбулися на початку червня, президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори Франції (нижня палата парламенту) та оголосив про дострокові парламентські вибори.

Причиною такого рішення став розгромний провал президентської партії на загальноєвропейських виборах. Перемогу у Франції тоді здобула ультраправа партія "Національне об'єднання", формальною лідеркою якої є проросійська Марін Ле Пен.

Опитування, які проводились перед парламентськими виборами, також свідчили про те, що партія Ле Пен здобуде перемогу у першому турі з результатом близько 35% голосів, тоді як партії Макрона прогнозували аж третє місце з 20-22% голосів.