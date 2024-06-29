РФ не буде ворогом. Трамп анонсував зміни у політиці США у разі перемоги на виборах
Категорія
Політика
Дата публікації

РФ не буде ворогом. Трамп анонсував зміни у політиці США у разі перемоги на виборах

Трамп
Джерело:  PBS NewsHour

За словами республіканця Дональда Трампа, який має намір знову повернутися у Білий дім, він планує налагодити відносини США з Росією, Китаєм та КНДР, й вони, мовляв, “більше не будуть ворогами” для Штатів.

Головні тези:

  • Трамп планує налагодити відносини зі диктатурами та змінити зовнішню політику США.
  • Плани Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України залишаються невизначеними та без конкретних пояснень.
  • Радники кандидата в президенти розробили план припинення війни, пов'язаний з можливим припиненням військової допомоги Україні.

Трамп хоче кардинальної зміни зовнішньої політики США

Під час передвиборчого мітингу у Вірджинії республіканець вкотре накинувся зі звинуваченнями на свого головного опонента Джо Байдена.

Він почав стверджувати, що ні РФ, ні Китай, ні КНДР "не поважають" чинного очільника Білого дому, і нібито в цьому полягає головна проблема.

У нас є зовнішні вороги — Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Трамп продовжує запевняти усіх в тому, що зможе врегулювати війну РФ проти України після своєї перемоги на виборах.

Ба більше, республіканець стверджує, що зробить це ще до того, як зайде до Білого дому, однак не пояснює, як це буде відбуватися.

Який план розробила команда Трампа для завершення війни РФ проти України

Радники республіканця нещодавно розробили представили йому свій план припинення війни.

Відповідно до його положень, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Колишній президент США продовжує запевняти, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.

Варто також зазначити, що під час дебатів Трамп наголосив, що умови для припинення розв’язаної Росією війни проти України, які озвучив нещодавно диктатор Путін, є неприйнятними.

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