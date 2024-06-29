РФ не станет врагом. Трамп анонсировал изменения в политике США в случае победы на выборах
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РФ не станет врагом. Трамп анонсировал изменения в политике США в случае победы на выборах

Трамп
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Источник:  PBS NewsHour

По словам республиканца Дональда Трампа, который хочет снова вернуться в Белый дом, он планирует наладить отношения США с Россией, Китаем и КНДР, и они, мол, "больше не будут врагами" для Штатов.

Главные тезисы

  • Трамп планирует наладить отношения с диктатурами и изменить внешнюю политику США.
  • Планы Трампа по урегулированию войны России против Украины остаются неопределенными и без конкретных объяснений.
  • Советники кандидата в президенты разработали план прекращения войны, связанный с возможным прекращением военной помощи Украине.

Трамп хочет кардинального изменения внешней политики США

Во время предвыборного митинга в Виргинии республиканец в очередной раз набросился с обвинениями на своего главного оппонента Джо Байдена.

Он начал утверждать, что ни РФ, ни Китай, ни КНДР "не уважают" действующего главу Белого дома, и якобы в этом заключается главная проблема.

У нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экс-президент США

Трамп продолжает уверять всех в том, что сможет урегулировать войну РФ против Украины после победы на выборах.

Более того, республиканец утверждает, что сделает это еще до того, как зайдет в Белый дом, однако не объясняет, как это будет происходить.

Какой план разработала команда Трампа для завершения войны РФ против Украины

Советники республиканца недавно разработали и представили ему свой план прекращения войны.

Согласно его положениям, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Бывший президент США продолжает уверять, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.

Следует также отметить, что во время дебатов Трамп подчеркнул, что условия для прекращения развязанной Россией войны против Украины, которые озвучил недавно диктатор Путин, неприемлемы.

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