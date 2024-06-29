РФ не станет врагом. Трамп анонсировал изменения в политике США в случае победы на выборах

По словам республиканца Дональда Трампа, который хочет снова вернуться в Белый дом, он планирует наладить отношения США с Россией, Китаем и КНДР, и они, мол, "больше не будут врагами" для Штатов.
Главные тезисы
- Трамп планирует наладить отношения с диктатурами и изменить внешнюю политику США.
- Планы Трампа по урегулированию войны России против Украины остаются неопределенными и без конкретных объяснений.
- Советники кандидата в президенты разработали план прекращения войны, связанный с возможным прекращением военной помощи Украине.
Трамп хочет кардинального изменения внешней политики США
Во время предвыборного митинга в Виргинии республиканец в очередной раз набросился с обвинениями на своего главного оппонента Джо Байдена.
Он начал утверждать, что ни РФ, ни Китай, ни КНДР "не уважают" действующего главу Белого дома, и якобы в этом заключается главная проблема.
Трамп продолжает уверять всех в том, что сможет урегулировать войну РФ против Украины после победы на выборах.
Более того, республиканец утверждает, что сделает это еще до того, как зайдет в Белый дом, однако не объясняет, как это будет происходить.
Какой план разработала команда Трампа для завершения войны РФ против Украины
Советники республиканца недавно разработали и представили ему свой план прекращения войны.
Согласно его положениям, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.
Бывший президент США продолжает уверять, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной.
Следует также отметить, что во время дебатов Трамп подчеркнул, что условия для прекращения развязанной Россией войны против Украины, которые озвучил недавно диктатор Путин, неприемлемы.
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