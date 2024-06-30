У Франції почалися парламентські вибори. Чого чекати Україні

Уряд Франції вперше з часів нацизму може опинитися в руках ультраправих партій

У неділю у Франції розпочалися дострокові парламентські вибори, унаслідок яких уряд Франції вперше з часів нацизму може опинитися в руках ультраправих партій.

Підсумки двох турів виборів, що завершаться 7 липня, можуть вплинути на європейські фінансові ринки, підтримку Заходом України та на те, як керуватимуть ядерним арсеналом і глобальною військовою силою Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив дострокові вибори після того, як його партія зазнала поразки на виборах до Європарламенту в червні від антиімміграційної партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання", яка історично пов'язана з расизмом і антисемітизмом та вороже ставиться до мусульманської громади Франції.

Розрахунок був на те, що французькі виборці будуть змушені віддати перевагу поміркованим силам на національних виборах, щоб не допустити до влади ультраправих.

Натомість передвиборчі опитування свідчать про те, що "Національне об'єднання" набирає підтримку і має шанси отримати парламентську більшість. У цьому випадку Макрон, як очікується, призначить 28-річного президента "Національного об'єднання" Жордана Барделлу прем'єр-міністром.

Барделла раніше заявляв, що використовував би повноваження прем'єр-міністра, щоб завадити Макрону продовжувати постачати Україні зброю дальнього радіусу дії для війни з Росією. Його партія має історичні зв'язки з Росією.

Партія також ставить під сумнів право на громадянство для людей, які народилися у Франції, і хоче обмежити права французьких громадян із подвійним громадянством. На думку критиків, це підриває основні права людини і є загрозою демократичним ідеалам Франції.

Хоча Макрон заявив, що не піде у відставку до закінчення свого президентського терміну 2027 року, ця ситуація послабить його позиції як усередині країни, так і на світовій арені.

Зазначається, що результати першого туру дадуть уявлення про загальні настрої виборців, але не обов'язково про те, яким буде склад наступних Національних зборів.

Прогнози вкрай складні через складну систему голосування, а також через те, що між двома турами партії працюватимуть над створенням альянсів в одних округах і виходом з інших. У минулому такі тактичні маневри допомагали утримувати ультраправих кандидатів від влади. Але тепер підтримка партії Ле Пен значно поширилася.

Вибори у Франції та Україна — що відомо

Раніше Марін Ле Пен пообіцяла скасувати рішення Еммануеля Макрона про відправлення військ в Україну, якщо її партія "Національне об'єднання" (RN) сформує уряд після майбутніх виборів.

Також у травні лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала окупований Крим легітимною частиною Росії, заявивши про нібито вільне волевиявлення жителів півострова.

Крім того, лідер французьких ультраправих Жордан Барделла говорив, що відмовиться відправляти французьких солдатів на війну в Україні, якщо стане прем'єр-міністром.