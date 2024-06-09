Макрон розпустив парламент Франції. Чого очікувати

Президент Франції Еммануель Макрон після провалу на виборах оголосив, що розпускає Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори на 30 червня і 7 липня.
Головні тези:
- Еммануель Макрон розпустив парламент Франції після провалу на виборах.
- Президент оголосив про проведення дострокових парламентських виборів на 30 червня і 7 липня.
- Політична ситуація в країні стає напруженішою через зростання популярності ультраправих партій.
- Ультраправі вимагали розпуску парламенту, але президент був не зобов'язаний цього робити.
- Франція передасть Україні військові літаки Mirage 2000 для підсилення ЗСУ та початку нової співпраці між країнами.
Макрон призначив дострокові парламентські вибори
Макрон звернувся до нації в соцмережі Х,
На виборах до Європарламенту "промакронівський" список отримав поразку, взявши удвічі менше ніж праворадикальне "Національне об’єднання".
Adresse aux Français. https://t.co/sqVqfH3gXy— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2024
Раніше ультраправі вимагали розпуску парламенту Франції. Утім, президент не був зобов’язаний цього робити.
Загалом на євровиборах лідирує проукраїнська ЄНП.
Франція передасть Україні військові літаки Mirage 2000
ЗСУ підсиляться французькими літаками.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.
уМакрон додав, що 7 червня під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.
Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.
Це французькі бойові літаки, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір.
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