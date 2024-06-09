Макрон распустил парламент Франции. Чего ждать

Президент Франции Эммануэль Макрон после провала на выборах объявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.

Макрон назначил досрочные парламентские выборы

Макрон обратился к нации в соцсети Х,

На выборах в Европарламент "промакроновский" список получил поражение, взяв вдвое меньше праворадикального "Национального объединения".

Этот результат "не хорош для партий, защищающих Европу, - заявил Макрон, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте. Поделиться

Я не могу поступать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования. Через несколько минут я подпишу указ о созыве парламентских выборов, которые состоятся 30 июня, первый тур, и 7 июля, второй тур. Эммануэль Макрон Президент Франции

Ранее ультраправые требовали роспуска парламента Франции. Впрочем, президент не был обязан этого делать.

В целом, на евровыборах лидирует проукраинская ЕНП.

Франция передаст Украине военные самолеты Mirage 2000

ВСУ усилятся французскими самолетами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Макрон добавил, что 7 июня во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.

Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.