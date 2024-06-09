Макрон распустил парламент Франции. Чего ждать

Президент Франции Эммануэль Макрон после провала на выборах объявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.
Главные тезисы
- После провала на выборах Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.
- Ультраправые партии набирают популярность, что делает политическую ситуацию во Франции напряженной.
- Франция предоставит Украине военные самолеты Mirage 2000 для усиления ее обороноспособности.
- Проукраинская ЕНП лидирует на евровыборах, однако политическая картина в стране может измениться после новых парламентских выборов.
- Макрон намерен начать новое сотрудничество с Украиной, включая предоставление военных самолетов и обучение пилотов.
Макрон назначил досрочные парламентские выборы
Макрон обратился к нации в соцсети Х,
На выборах в Европарламент "промакроновский" список получил поражение, взяв вдвое меньше праворадикального "Национального объединения".
Adresse aux Français. https://t.co/sqVqfH3gXy— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2024
Ранее ультраправые требовали роспуска парламента Франции. Впрочем, президент не был обязан этого делать.
В целом, на евровыборах лидирует проукраинская ЕНП.
Франция передаст Украине военные самолеты Mirage 2000
ВСУ усилятся французскими самолетами.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.
Макрон добавил, что 7 июня во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.
Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.
Это французские боевые самолеты, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство.
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