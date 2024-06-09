Макрон распустил парламент Франции. Чего ждать
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Макрон распустил парламент Франции. Чего ждать

Emmanuel Macron
Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон после провала на выборах объявил, что распускает Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.

Главные тезисы

  • После провала на выборах Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы на 30 июня и 7 июля.
  • Ультраправые партии набирают популярность, что делает политическую ситуацию во Франции напряженной.
  • Франция предоставит Украине военные самолеты Mirage 2000 для усиления ее обороноспособности.
  • Проукраинская ЕНП лидирует на евровыборах, однако политическая картина в стране может измениться после новых парламентских выборов.
  • Макрон намерен начать новое сотрудничество с Украиной, включая предоставление военных самолетов и обучение пилотов.

Макрон назначил досрочные парламентские выборы

Макрон обратился к нации в соцсети Х,

На выборах в Европарламент "промакроновский" список получил поражение, взяв вдвое меньше праворадикального "Национального объединения".

Этот результат "не хорош для партий, защищающих Европу, - заявил Макрон, добавив, что ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте.

Я не могу поступать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования. Через несколько минут я подпишу указ о созыве парламентских выборов, которые состоятся 30 июня, первый тур, и 7 июля, второй тур.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Ранее ультраправые требовали роспуска парламента Франции. Впрочем, президент не был обязан этого делать.

В целом, на евровыборах лидирует проукраинская ЕНП.

Франция передаст Украине военные самолеты Mirage 2000

ВСУ усилятся французскими самолетами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Макрон добавил, что 7 июня во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.

Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.

Это французские боевые самолеты, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство.

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