Во Франции начались парламентские выборы. Чего ждать Украине
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Во Франции начались парламентские выборы. Чего ждать Украине

Парламентские выборы
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Источник:  AP

Глава партии ультраправых заявил, что планирует помешать Макрону поставлять оружие дальнего радиуса действия для Украины.

Главные тезисы

  • В результате парламентских выборов во Франции правительство может оказаться в руках ультраправых партий, что может повлиять на поддержку Украины и вооружения.
  • Лидеры ультраправых партий открыто заявляют о своей симпатии к России и возможном ограничении геостратегических интересов в поддержке Украины.
  • Результаты выборов во Франции могут показать общие настроения европейцев и спрогнозировать дальнейшее развитие геополитической ситуации.

Правительство Франции впервые со времен нацизма может оказаться в руках ультраправых партий.

В воскресенье во Франции начались досрочные парламентские выборы, в результате которых правительство Франции впервые со времен нацизма может оказаться в руках ультраправых партий.

Итоги двух туров выборов, которые завершатся 7 июля, могут повлиять на европейские финансовые рынки, поддержку Западом Украины и на то, как будут управлять ядерным арсеналом и глобальной военной силой Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент в июне от антииммиграционной партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая исторически связана с расизмом и антисемитизмом и враждебно относится к мусульманской общине .

Расчет был на то, что французские избиратели будут вынуждены отдать предпочтение умеренным силам на национальных выборах, чтобы не допустить к власти ультраправых.

Предвыборные опросы свидетельствуют о том, что "Национальное объединение" набирает поддержку и имеет шансы получить парламентское большинство. В этом случае Макрон, как ожидается, назначит 28-летнего президента "Национального объединения" Жордана Барделлу премьер-министром.

Барделла ранее заявлял, что использовал бы полномочия премьер-министра, чтобы помешать Макрону продолжать снабжать Украину оружием дальнего радиуса действия для войны с Россией. Его партия имеет исторические связи с Россией.

Партия также подвергает сомнению право на гражданство для людей, родившихся во Франции, и хочет ограничить права французских граждан с двойным гражданством. По мнению критиков, это подрывает основные права человека и представляет угрозу демократическим идеалам Франции.

Хотя Макрон заявил, что не уйдет в отставку до истечения своего президентского срока 2027 года, эта ситуация ослабит его позиции как внутри страны, так и на мировой арене.

Отмечается, что результаты первого тура дадут представление об общих настроениях избирателей, но не обязательно о том, каким будет состав следующего Национального собрания.

Прогнозы крайне сложны из-за сложной системы голосования, а также того, что между двумя турами партии будут работать над созданием альянсов в одних округах и выходом из других. В прошлом такие тактические маневры помогали удерживать ультраправых кандидатов от власти. Но сейчас поддержка партии Ле Пен существенно распространилась.

Выборы во Франции и Украине — что известно

Ранее Марин Ле Пен пообещала упразднить решение Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину, если ее партия "Национальное объединение" (RN) сформирует правительство после предстоящих выборов.

Также в мае лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала оккупированный Крым легитимной частью России, заявив о якобы свободном волеизъявлении жителей полуострова.

Кроме того, лидер французских ультраправых Жордан Барделла говорил, что откажется отправлять французских солдат на войну в Украину, если станет премьер-министром.

Однако при этом он пообещал, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину.

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