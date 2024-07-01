Во Франции вспыхнули протесты из-за успеха на выборах партии Ле Пен — видео

30 июня в Париже начались протестные акции на фоне победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с пророссийским политиком Марин Ле Пен.

В Париже протестовали из-за результатов экзитполов парламентских выборов

На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" — альянса левых политсил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная".

Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов.

Left wing protests have started in Paris following the National Rally's victory in the first round.



Very striking that there are far more Palestine, Pride and Algeria flags then the French flag. A bit of a clue as to why Le Pen did well. pic.twitter.com/T54WF7Fpla — Chris Rose (@ArchRose90) June 30, 2024

Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги типа "Фашисты — прочь!".

🇫🇷Left-wing protesters gather at Place de la République in Paris to protest the far-right.#legislatives2024 pic.twitter.com/y3tViDDzlR — NoComment (@nocomment) June 30, 2024

18-летняя участница протеста отметила, что глубоко разочарована результатами и будет "ходить от двери к двери", чтобы убедить людей проголосовать во втором туре, иначе она будет жить "во Франции, которая не является той Францией, в которой она надеялась жить".

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции

По результатам экзитпола Ifop, партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен, поддерживает 34,2% избирателей. Поделиться

Ультраливый "Новый народный фронт" идет на втором месте с 29,1% голосов. А вот политсила президента Эммануэля Макрона окажется на третьем месте с 21,5% голосов.

А вот экзитпол, проведенный Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune, отдает "Национальному объединению" чуть меньше — 33% голосов. "Новый народный фронт" может получить 28,5% голосов, а коалиция Макрона — 22%.

Явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке и, предварительно, составляет 69,7%.

Во второй тур выборов пройдут все кандидаты, набравшие в первом туре более 12,5%. С учетом высокой явки таких кандидатов будет трое или четверо.