Во Франции вспыхнули протесты из-за успеха на выборах партии Ле Пен — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Во Франции вспыхнули протесты из-за успеха на выборах партии Ле Пен — видео

Париж
Читати українською
Источник:  France 24

30 июня в Париже начались протестные акции на фоне победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с пророссийским политиком Марин Ле Пен.

Главные тезисы

  • Во Франции прошли протесты из-за успеха ультраправой партии Ле Пен на выборах.
  • Молодые протестующие выражают разочарование результатами выборов и мобилизуются для второго тура голосования.
  • Ультраправая партия Ле Пен получила поддержку 34,2%, вызвав политическое напряжение в обществе Франции.
  • Явка в первом туре стала самой высокой в 21 веке, свидетельствуя об активном участии граждан в избирательном процессе.
  • Во второй тур парламентских выборов пройдут все кандидаты, набравшие более 12,5% голосов в первом туре, с учетом высокой явки.

В Париже протестовали из-за результатов экзитполов парламентских выборов

На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" — альянса левых политсил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная".

Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов.

Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги типа "Фашисты — прочь!".

18-летняя участница протеста отметила, что глубоко разочарована результатами и будет "ходить от двери к двери", чтобы убедить людей проголосовать во втором туре, иначе она будет жить "во Франции, которая не является той Францией, в которой она надеялась жить".

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции

По результатам экзитпола Ifop, партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен, поддерживает 34,2% избирателей.

Ультраливый "Новый народный фронт" идет на втором месте с 29,1% голосов. А вот политсила президента Эммануэля Макрона окажется на третьем месте с 21,5% голосов.

А вот экзитпол, проведенный Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune, отдает "Национальному объединению" чуть меньше — 33% голосов. "Новый народный фронт" может получить 28,5% голосов, а коалиция Макрона — 22%.

Явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке и, предварительно, составляет 69,7%.

Во второй тур выборов пройдут все кандидаты, набравшие в первом туре более 12,5%. С учетом высокой явки таких кандидатов будет трое или четверо.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон распустил парламент Франции. Чего ждать
Emmanuel Macron
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Во Франции начались парламентские выборы. Чего ждать Украине
Парламентские выборы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Парламентские выборы в Франции. Кто побеждает в первом туре — экзитпол
Парламентские выборы в Франции. Кто побеждает в первом туре — экзитпол

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?