Во Франции вспыхнули протесты из-за успеха на выборах партии Ле Пен — видео

30 июня в Париже начались протестные акции на фоне победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с пророссийским политиком Марин Ле Пен.
Главные тезисы
- Во Франции прошли протесты из-за успеха ультраправой партии Ле Пен на выборах.
- Молодые протестующие выражают разочарование результатами выборов и мобилизуются для второго тура голосования.
- Ультраправая партия Ле Пен получила поддержку 34,2%, вызвав политическое напряжение в обществе Франции.
- Явка в первом туре стала самой высокой в 21 веке, свидетельствуя об активном участии граждан в избирательном процессе.
- Во второй тур парламентских выборов пройдут все кандидаты, набравшие более 12,5% голосов в первом туре, с учетом высокой явки.
В Париже протестовали из-за результатов экзитполов парламентских выборов
На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" — альянса левых политсил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная".
Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов.
Left wing protests have started in Paris following the National Rally's victory in the first round.— Chris Rose (@ArchRose90) June 30, 2024
Very striking that there are far more Palestine, Pride and Algeria flags then the French flag. A bit of a clue as to why Le Pen did well. pic.twitter.com/T54WF7Fpla
Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги типа "Фашисты — прочь!".
🇫🇷Left-wing protesters gather at Place de la République in Paris to protest the far-right.#legislatives2024 pic.twitter.com/y3tViDDzlR— NoComment (@nocomment) June 30, 2024
18-летняя участница протеста отметила, что глубоко разочарована результатами и будет "ходить от двери к двери", чтобы убедить людей проголосовать во втором туре, иначе она будет жить "во Франции, которая не является той Францией, в которой она надеялась жить".
Результаты первого тура парламентских выборов во Франции
Ультраливый "Новый народный фронт" идет на втором месте с 29,1% голосов. А вот политсила президента Эммануэля Макрона окажется на третьем месте с 21,5% голосов.
А вот экзитпол, проведенный Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune, отдает "Национальному объединению" чуть меньше — 33% голосов. "Новый народный фронт" может получить 28,5% голосов, а коалиция Макрона — 22%.
Явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке и, предварительно, составляет 69,7%.
Во второй тур выборов пройдут все кандидаты, набравшие в первом туре более 12,5%. С учетом высокой явки таких кандидатов будет трое или четверо.
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