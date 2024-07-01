У Франції спалахнули протести через успіх у виборах партії Ле Пен — відео

30 червня в Парижі почалися протестні акції на тлі перемоги в першому турі парламентських виборів ультраправої партії "Національне об'єднання" на чолі з проросійською політикинею Марін Ле Пен.

У Парижі протестували через результати екзитполів парламентських виборів

На столичній площі Республіки зібралися прихильники "Нового народного фронту" — альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія "Франція нескорена".

Причиною мітингу стало друге місце "Нового народного фронту" в першому турі парламентських виборів.

Left wing protests have started in Paris following the National Rally's victory in the first round.



Very striking that there are far more Palestine, Pride and Algeria flags then the French flag. A bit of a clue as to why Le Pen did well. pic.twitter.com/T54WF7Fpla — Chris Rose (@ArchRose90) June 30, 2024

Мітингувальники, більшість яких були молодими, скандували гасла на кшталт "Фашисти — геть!".

🇫🇷Left-wing protesters gather at Place de la République in Paris to protest the far-right.#legislatives2024 pic.twitter.com/y3tViDDzlR — NoComment (@nocomment) June 30, 2024

18-річна учасниця протесту зазначила, що глибоко розчарована результатами та буде "ходити від дверей до дверей", щоб переконати людей проголосувати в другому турі, інакше вона буде жити "у Франції, яка не є тією Францією, в якій вона сподівалася жити".

Результати першого туру парламентських виборів у Франції

За результатами екзитполу Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, здобуває підтримку 34,2% виборців. Поширити

Ультралівий "Новий народний фронт" йде на другому місці з 29,1% голосів. А от політсила президента Еммануеля Макрона опиниться на третьому місці з 21,5% голосів.

А от екзитпол, проведений Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, віддає "Національному об'єднанню" трохи менше — 33% голосів. "Новий народний фронт" може отримати 28,5% голосів, а коаліція Макрона — 22%.

Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, попередньо, становить 69,7%.

До другого туру виборів пройдуть усі кандидати, які набрали в першому турі понад 12,5%. З урахуванням високої явки, таких кандидатів буде троє або четверо.