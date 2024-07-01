У Франції спалахнули протести через успіх у виборах партії Ле Пен — відео

30 червня в Парижі почалися протестні акції на тлі перемоги в першому турі парламентських виборів ультраправої партії "Національне об'єднання" на чолі з проросійською політикинею Марін Ле Пен.
Головні тези:
- Після перемоги ультраправої партії Ле Пен у першому турі парламентських виборів у Франції розпочалися масові протести в Парижі.
- Молоді протестувальники висловлюють розчарування результатами виборів та активно мобілізуються для другого туру голосування.
- Партія Ле Пен отримала підтримку 34,2% виборців, що поклало початок політичній напрузі у французькому суспільстві.
- Протестувальники скандували гасла проти фашизму та виступають за збереження цінностей та ідеалів, які стоять під загрозою у разі перемоги ультраправих.
- Явка у першому турі стала найвищою у 21 столітті, що свідчить про активну участь громадян у виборчому процесі у Франції.
У Парижі протестували через результати екзитполів парламентських виборів
На столичній площі Республіки зібралися прихильники "Нового народного фронту" — альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія "Франція нескорена".
Причиною мітингу стало друге місце "Нового народного фронту" в першому турі парламентських виборів.
Left wing protests have started in Paris following the National Rally's victory in the first round.— Chris Rose (@ArchRose90) June 30, 2024
Very striking that there are far more Palestine, Pride and Algeria flags then the French flag. A bit of a clue as to why Le Pen did well. pic.twitter.com/T54WF7Fpla
Мітингувальники, більшість яких були молодими, скандували гасла на кшталт "Фашисти — геть!".
🇫🇷Left-wing protesters gather at Place de la République in Paris to protest the far-right.#legislatives2024 pic.twitter.com/y3tViDDzlR— NoComment (@nocomment) June 30, 2024
18-річна учасниця протесту зазначила, що глибоко розчарована результатами та буде "ходити від дверей до дверей", щоб переконати людей проголосувати в другому турі, інакше вона буде жити "у Франції, яка не є тією Францією, в якій вона сподівалася жити".
Результати першого туру парламентських виборів у Франції
Ультралівий "Новий народний фронт" йде на другому місці з 29,1% голосів. А от політсила президента Еммануеля Макрона опиниться на третьому місці з 21,5% голосів.
А от екзитпол, проведений Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, віддає "Національному об'єднанню" трохи менше — 33% голосів. "Новий народний фронт" може отримати 28,5% голосів, а коаліція Макрона — 22%.
Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, попередньо, становить 69,7%.
До другого туру виборів пройдуть усі кандидати, які набрали в першому турі понад 12,5%. З урахуванням високої явки, таких кандидатів буде троє або четверо.
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