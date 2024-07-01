У Франції спалахнули протести через успіх у виборах партії Ле Пен — відео
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У Франції спалахнули протести через успіх у виборах партії Ле Пен — відео

Париж
Джерело:  France 24

30 червня в Парижі почалися протестні акції на тлі перемоги в першому турі парламентських виборів ультраправої партії "Національне об'єднання" на чолі з проросійською політикинею Марін Ле Пен.

Головні тези:

  • Після перемоги ультраправої партії Ле Пен у першому турі парламентських виборів у Франції розпочалися масові протести в Парижі.
  • Молоді протестувальники висловлюють розчарування результатами виборів та активно мобілізуються для другого туру голосування.
  • Партія Ле Пен отримала підтримку 34,2% виборців, що поклало початок політичній напрузі у французькому суспільстві.
  • Протестувальники скандували гасла проти фашизму та виступають за збереження цінностей та ідеалів, які стоять під загрозою у разі перемоги ультраправих.
  • Явка у першому турі стала найвищою у 21 столітті, що свідчить про активну участь громадян у виборчому процесі у Франції.

У Парижі протестували через результати екзитполів парламентських виборів

На столичній площі Республіки зібралися прихильники "Нового народного фронту" — альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія "Франція нескорена".

Причиною мітингу стало друге місце "Нового народного фронту" в першому турі парламентських виборів.

Мітингувальники, більшість яких були молодими, скандували гасла на кшталт "Фашисти — геть!".

18-річна учасниця протесту зазначила, що глибоко розчарована результатами та буде "ходити від дверей до дверей", щоб переконати людей проголосувати в другому турі, інакше вона буде жити "у Франції, яка не є тією Францією, в якій вона сподівалася жити".

Результати першого туру парламентських виборів у Франції

За результатами екзитполу Ifop, партія "Національне об'єднання", формальним лідером якої є проросійська Марін Ле Пен, здобуває підтримку 34,2% виборців.

Ультралівий "Новий народний фронт" йде на другому місці з 29,1% голосів. А от політсила президента Еммануеля Макрона опиниться на третьому місці з 21,5% голосів.

А от екзитпол, проведений Elabe для BFMTV, RMC і La Tribune, віддає "Національному об'єднанню" трохи менше — 33% голосів. "Новий народний фронт" може отримати 28,5% голосів, а коаліція Макрона — 22%.

Явка в першому турі парламентських виборів у Франції стала найвищою у 21 столітті і, попередньо, становить 69,7%.

До другого туру виборів пройдуть усі кандидати, які набрали в першому турі понад 12,5%. З урахуванням високої явки, таких кандидатів буде троє або четверо.

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