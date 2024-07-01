Як може змінитись ситуація на фронті протягом літа — прогноз речника ОСУВ "Хортиця"
Категорія
Україна
Дата публікації

Як може змінитись ситуація на фронті протягом літа — прогноз речника ОСУВ "Хортиця"

Артилеристи ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, наразі важко точно спрогнозувати, якою буде лінія фронту упродовж літніх місяців, однак порівняно із травнем активність бойових дій зросла, а окупаційна армія РФ зазнає численних втрат у живій силі та техніці. 

Головні тези:

  •  Прогноз речника ОСУВ 'Хортиця' стосовно ситуації на фронті протягом літа.
  • Західні аналітики прогнозують важке літо як для українських військових, так і для російських окупантів.
  • Втрати окупаційної армії РФ збільшилися, що може вплинути на розвиток подій на фронті.
  • ЗСУ активізувались на деяких напрямках, досягши успіхів та завдавши значних втрат противнику.
  • Прогнози та аналізи експертів вказують на складну ситуацію, яка може виникнути на фронті у літні місяці.

Що кажуть західні аналітики стосовно ситуації на фронті

У матеріалі видання The Wall Street Journal, західні аналітики прогнозують вкрай важке літо як для українських військових, так і для російських окупантів.

Аналітики зазначають, що і українські військові і російські окупанти протягом літа можуть понести важкі втрати без готовності домогтись вирішального прориву.

Посилаючись на неназваного українського представника Сил безпеки та оборони, видання написало, що Росія, ймовірно, продовжить жертвувати великою кількістю військ заради незначних здобутків.

Водночас військ для суттєвого наступу у Харківській області Росії не вистачає, а стягування окупантів з інших напрямків ослабить ті ділянки.

Для України ж після невдалого контрнаступу минулого літа зараз нібито стоїть завдання використовувати свіжу західну зброю, щоб утримати позиції.

Що кажуть військові ЗСУ

У відповідь на прогнози у матеріалі західного видання Волошин зазначив, що порівняно із травнем, у червні дійсно зросла активність бойових дій.

Основні напрямки боїв – Курахівський, Краматорський, Покровський. Також росіяни активізувались на Торецькому напрямку.

Свої прогнози я давати не буду – це даватимуть аналітики та експерти й, звісно, Головне управління розвідки… Однак скажу, що за минулий тиждень і минулий місяць втрати у ворога чималі, - наголосив речник ОСУВ “Хортиця”.

За його словами, в умовах активного наступу на сході України окупаційна армія РФ втратила більше 31 тис солдатів.

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