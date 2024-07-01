По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, сейчас трудно точно спрогнозировать, какой будет линия фронта в течение летних месяцев, однако по сравнению с маем активность боевых действий возросла, а оккупационная армия РФ несёт многочисленные потери в живой силе и технике.
Главные тезисы
- Спикер ОСГВ “Хортица” Назар Волошин отмечает увеличение активности боевых действий и рост потерь оккупационной армии РФ.
- Западные аналитики прогнозируют тяжелое лето как для украинских военных, так и для российских оккупантов.
- Украине рекомендуется использовать новое западное оружие для удержания позиций на фронте после неудачного контрнаступления прошлым летом.
- Прогнозы и анализы специалистов указывают на сложную ситуацию на фронте, с учетом увеличения потерь у врага.
- Свои прогнозы по развитию ситуации на фронте оставляют аналитики и эксперты, наблюдается активное наступление ВСУ на некоторых направлениях.
Что говорят западные аналитики по ситуации на фронте
В материале The Wall Street Journal, западные аналитики прогнозируют крайне тяжелое лето как для украинских военных, так и для российских оккупантов.
Аналитики отмечают, что и украинские военные и российские оккупанты в течение лета могут понести тяжелые потери без готовности добиться решающего прорыва.
Ссылаясь на неназванного украинского представителя сил безопасности и обороны, издание написало, что Россия, вероятно, продолжит жертвовать большим количеством войск ради незначительных достижений.
В то же время, войск для существенного наступления в Харьковской области России не хватает, а взимание окупантов с других направлений ослабит эти участки.
Для Украины же после неудачного контрнаступления прошлым летом сейчас якобы стоит задача использовать свежее западное оружие, чтобы удержать позиции.
Что говорят военные ВСУ
В ответ на прогнозы в материале западного издания Волошин отметил, что по сравнению с маем в июне действительно возросла активность боевых действий.
Основные направления боев – Кураховский, Краматорский, Покровский. Также россияне активизировались на Торецком направлении.
По его словам, в условиях активного наступления на востоке Украины оккупационная армия РФ потеряла более 31 тыс. солдат.
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