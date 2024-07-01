По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, сейчас трудно точно спрогнозировать, какой будет линия фронта в течение летних месяцев, однако по сравнению с маем активность боевых действий возросла, а оккупационная армия РФ несёт многочисленные потери в живой силе и технике.

Что говорят западные аналитики по ситуации на фронте

В материале The Wall Street Journal, западные аналитики прогнозируют крайне тяжелое лето как для украинских военных, так и для российских оккупантов.

Аналитики отмечают, что и украинские военные и российские оккупанты в течение лета могут понести тяжелые потери без готовности добиться решающего прорыва.

Ссылаясь на неназванного украинского представителя сил безопасности и обороны, издание написало, что Россия, вероятно, продолжит жертвовать большим количеством войск ради незначительных достижений.

В то же время, войск для существенного наступления в Харьковской области России не хватает, а взимание окупантов с других направлений ослабит эти участки.

Для Украины же после неудачного контрнаступления прошлым летом сейчас якобы стоит задача использовать свежее западное оружие, чтобы удержать позиции.

Что говорят военные ВСУ

В ответ на прогнозы в материале западного издания Волошин отметил, что по сравнению с маем в июне действительно возросла активность боевых действий.

Основные направления боев – Кураховский, Краматорский, Покровский. Также россияне активизировались на Торецком направлении.

Свои прогнозы я давать не буду – это будут давать аналитики и эксперты и, конечно, Главное управление разведки… Однако скажу, что за прошлую неделю и прошлый месяц потери у врага немалые, - подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица". Поделиться

По его словам, в условиях активного наступления на востоке Украины оккупационная армия РФ потеряла более 31 тыс. солдат.