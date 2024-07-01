Как может измениться ситуация на фронте в течение лета — прогноз спикера ОСГВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

Как может измениться ситуация на фронте в течение лета — прогноз спикера ОСГВ "Хортица"

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, сейчас трудно точно спрогнозировать, какой будет линия фронта в течение летних месяцев, однако по сравнению с маем активность боевых действий возросла, а оккупационная армия РФ несёт многочисленные потери в живой силе и технике.

Главные тезисы

  • Спикер ОСГВ “Хортица” Назар Волошин отмечает увеличение активности боевых действий и рост потерь оккупационной армии РФ.
  • Западные аналитики прогнозируют тяжелое лето как для украинских военных, так и для российских оккупантов.
  • Украине рекомендуется использовать новое западное оружие для удержания позиций на фронте после неудачного контрнаступления прошлым летом.
  • Прогнозы и анализы специалистов указывают на сложную ситуацию на фронте, с учетом увеличения потерь у врага.
  • Свои прогнозы по развитию ситуации на фронте оставляют аналитики и эксперты, наблюдается активное наступление ВСУ на некоторых направлениях.

Что говорят западные аналитики по ситуации на фронте

В материале The Wall Street Journal, западные аналитики прогнозируют крайне тяжелое лето как для украинских военных, так и для российских оккупантов.

Аналитики отмечают, что и украинские военные и российские оккупанты в течение лета могут понести тяжелые потери без готовности добиться решающего прорыва.

Ссылаясь на неназванного украинского представителя сил безопасности и обороны, издание написало, что Россия, вероятно, продолжит жертвовать большим количеством войск ради незначительных достижений.

В то же время, войск для существенного наступления в Харьковской области России не хватает, а взимание окупантов с других направлений ослабит эти участки.

Для Украины же после неудачного контрнаступления прошлым летом сейчас якобы стоит задача использовать свежее западное оружие, чтобы удержать позиции.

Что говорят военные ВСУ

В ответ на прогнозы в материале западного издания Волошин отметил, что по сравнению с маем в июне действительно возросла активность боевых действий.

Основные направления боев – Кураховский, Краматорский, Покровский. Также россияне активизировались на Торецком направлении.

Свои прогнозы я давать не буду – это будут давать аналитики и эксперты и, конечно, Главное управление разведки… Однако скажу, что за прошлую неделю и прошлый месяц потери у врага немалые, - подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица".

По его словам, в условиях активного наступления на востоке Украины оккупационная армия РФ потеряла более 31 тыс. солдат.

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