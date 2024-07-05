Вибори у Великій Британії. Ріші Сунак визнав перемогу Лейбористської партії — відео

4 липня у Великій Британії відбулись дострокові вибори до нижньої палати парламенту. За даними екзитполів, опозиційна лейбористська партія стала лідером цієї гонки.
Головні тези:
- Лейбористська партія перемогла на дострокових виборах у Великій Британії.
- Консервативна партія, лідером якої є Ріші Сунак, зазнала поразки та отримала 131 місце у парламенті Британії.
- Попередні результати показали, що Лейбористська партія може отримати 410 місць у парламенті, що дає їй можливість формувати уряд.
Новим прем’єром Великої Британії може стати сер Кір Стармер
Консервативна партія, лідером якої є нинішній прем’єр Ріші Сунак, вперше за 14 років опинилась у меншості.
Попередні результати виборів повідомило видання BBC, посилаючись на дані екзитполу, який провела компанія Ipsos UK на замовлення телеканалів Sky News, BBC та ITV News.
Згідно з їх прогнозами, Лейбористська партія отримає 410 місць у парламенті, і це за умови, що для безпроблемного формування уряду потрібно не менше 326. Тому новим прем’єром країни може стати сер Кір Стармер.
Зазначається, що Консервативна партія, яка зараз знаходиться при владі отримає 131 місце у парламенті. Цей показник є найменшим у післявоєнній історії Британії.
Ліберально-демократична партія натомість отримає 61 портфель, що вшестеро більше, ніж партія має в нинішній Палаті громад. Тож вона посяде третє місце.
Не варто забувати, що дані екзитполів мають похибки, тому потрібно дочекатись офіційних результатів парламентських виборів. Їх оголосять вже сьогодні, 5 липня.
Детальніше про вибори у Великій Британії
Наприкінці травня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Король Карл III задовольнив його прохання щодо розпуску парламенту. Згодом стало відомо, що вибори відбудуться у липні.
Заздалегідь було відомо, що основна конкуренція буде між консерваторами та лейбористами.
Опитування населення Британії вказувало на те, що підтримка чинного прем’єра та консервативної партії дуже низька, чого не скажеш про лейбористів.
Тому лідер опозиційної партії Кір Стармер ще задовго до них робив гучні заяви, щодо свого прем’єрства. Торкався він також й України, заявляючи, що продовжить військову, фінансову, дипломатичну та політичну підтримку.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-