Вибори у Великій Британії. Ріші Сунак визнав перемогу Лейбористської партії — відео

4 липня у Великій Британії відбулись дострокові вибори до нижньої палати парламенту. За даними екзитполів, опозиційна лейбористська партія стала лідером цієї гонки.

Новим прем’єром Великої Британії може стати сер Кір Стармер

Консервативна партія, лідером якої є нинішній прем’єр Ріші Сунак, вперше за 14 років опинилась у меншості.

Попередні результати виборів повідомило видання BBC, посилаючись на дані екзитполу, який провела компанія Ipsos UK на замовлення телеканалів Sky News, BBC та ITV News.

Згідно з їх прогнозами, Лейбористська партія отримає 410 місць у парламенті, і це за умови, що для безпроблемного формування уряду потрібно не менше 326. Тому новим прем’єром країни може стати сер Кір Стармер.

Попередні результати виборів

Зазначається, що Консервативна партія, яка зараз знаходиться при владі отримає 131 місце у парламенті. Цей показник є найменшим у післявоєнній історії Британії.

Ліберально-демократична партія натомість отримає 61 портфель, що вшестеро більше, ніж партія має в нинішній Палаті громад. Тож вона посяде третє місце.

Не варто забувати, що дані екзитполів мають похибки, тому потрібно дочекатись офіційних результатів парламентських виборів. Їх оголосять вже сьогодні, 5 липня.

Детальніше про вибори у Великій Британії

Наприкінці травня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Король Карл III задовольнив його прохання щодо розпуску парламенту. Згодом стало відомо, що вибори відбудуться у липні.

Заздалегідь було відомо, що основна конкуренція буде між консерваторами та лейбористами.

Опитування населення Британії вказувало на те, що підтримка чинного прем’єра та консервативної партії дуже низька, чого не скажеш про лейбористів.