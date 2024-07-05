Выборы в Великобритании. Риши Сунак признал победу Лейбористской партии

4 июля в Великобритании прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента. По данным экзитполей, оппозиционная лейбористская партия стала лидером этой гонки.
Главные тезисы
- Лейбористская партия победила на досрочных выборах в Великобритании.
- Консервативная партия, лидером которой является Риши Сунак, потерпела поражение и получила 131 место в парламенте Британии.
- Предыдущие результаты показали, что лейбористская партия может получить 410 мест в парламенте, что дает ей возможность формировать правительство.
Новым премьером Великобритании может стать сэр Кир Стармер
Консервативная партия, лидером которой является нынешний премьер Риши Сунак, впервые за 14 лет оказалась в меньшинстве.
Предварительные результаты выборов сообщило издание BBC, ссылаясь на данные экзитпола, проведенного компанией Ipsos UK по заказам телеканалов Sky News, BBC и ITV News.
Согласно их прогнозам, лейбористская партия получит 410 мест в парламенте, и это при условии, что для беспроблемного формирования правительства нужно не менее 326. Поэтому новым премьером страны может стать сэр Кир Стармер.
Отмечается, что Консервативная партия, которая сейчас находится у власти, получит 131 место в парламенте. Этот показатель самый маленький в послевоенной истории Британии.
Либерально-демократическая партия получит 61 портфель, что в шесть раз больше, чем партия имеет в нынешней Палате общин. Поэтому она займет третье место.
Не стоит забывать, что у данных экзитполов есть погрешности, поэтому нужно дождаться официальных результатов парламентских выборов. Их объявят уже сегодня, 5 июля.
Детальнее о выборах в Великобритании
В конце мая премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Король Карл III удовлетворил его просьбу о роспуске парламента. Впоследствии стало известно, что выборы пройдут в июле.
Заблаговременно было понятно, что основная конкуренция будет меж консерваторами и лейбористами.
Опрос населения Британии указывал на то, что поддержка действующего премьера и консервативной партии очень низкая, чего не скажешь о лейбористах.
Поэтому лидер оппозиционной партии Кир Стармер еще задолго до них делал громкие заявления относительно своего премьерства. Касался он также и Украины, заявляя, что продолжит военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку.
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