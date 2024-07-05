Выборы в Великобритании. Риши Сунак признал победу Лейбористской партии

4 июля в Великобритании прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента. По данным экзитполей, оппозиционная лейбористская партия стала лидером этой гонки.

Новым премьером Великобритании может стать сэр Кир Стармер

Консервативная партия, лидером которой является нынешний премьер Риши Сунак, впервые за 14 лет оказалась в меньшинстве.

Предварительные результаты выборов сообщило издание BBC, ссылаясь на данные экзитпола, проведенного компанией Ipsos UK по заказам телеканалов Sky News, BBC и ITV News.

Согласно их прогнозам, лейбористская партия получит 410 мест в парламенте, и это при условии, что для беспроблемного формирования правительства нужно не менее 326. Поэтому новым премьером страны может стать сэр Кир Стармер.

Предварительные результаты выборов

Отмечается, что Консервативная партия, которая сейчас находится у власти, получит 131 место в парламенте. Этот показатель самый маленький в послевоенной истории Британии.

Либерально-демократическая партия получит 61 портфель, что в шесть раз больше, чем партия имеет в нынешней Палате общин. Поэтому она займет третье место.

Не стоит забывать, что у данных экзитполов есть погрешности, поэтому нужно дождаться официальных результатов парламентских выборов. Их объявят уже сегодня, 5 июля.

Детальнее о выборах в Великобритании

В конце мая премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Король Карл III удовлетворил его просьбу о роспуске парламента. Впоследствии стало известно, что выборы пройдут в июле.

Заблаговременно было понятно, что основная конкуренция будет меж консерваторами и лейбористами.

Опрос населения Британии указывал на то, что поддержка действующего премьера и консервативной партии очень низкая, чего не скажешь о лейбористах.