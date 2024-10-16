Франция анонсировала поставки современных дронов-камикадзе для Украины

Команда французского лидера Эммануэля Макрона приняла решение, что в скором времени начнет поставлять Украине свою первую разработку дронов-камикадзе.

Франция пытается увеличить военную помощь для Украины

С заявлением на этот счет выступил глава Министерства обороны Себастьен Лекорню.

По его словам, испытания первого французского ударного беспилотника были действительно успешными.

Кроме того, министр официально подтвердил, что уже в "ближайшие недели" их получат первые французские подразделения, а также Украина.

Себастьен Лекорню также подчеркнул, что для команды Эммануэля Макрона крайне важно за 2 года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА.

Как уже упоминалось ранее, еще весной официальный Париж заказал 2000 таких беспилотников французского производства, из которых сотню планировали для Украины.

Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter. Первоначально эти поставки планировали на лето. Поделиться

Франция не может реализовать свой первоначальный план по Украине

В течение 2024 года команда Макрона недовыполнит свой первоначальный план объемов военной помощи Украине.

Де-факто это означает, что официальный Париж не может достичь отметки в 3 млрд евро. Главная причина — дефицит бюджета.

В начале 2024 года мы приняли политическое решение, что помощь может составить 3 млрд евро. На практике мы превысим 2 млрд, но не достигнем 3 млрд евро, — выступил с заявлением по этому поводу глава Министерства обороны Себастьен Лекорню. Поделиться

Что важно понимать, Францию довольно часто обвиняли в том, что она недостаточно помогает Украине на фоне ее войны против РФ.