Франция проваливает свой первоначальный план по Украине ― известна причина

Команда французского лидера Эммануэля Макрона в 2024 году недовыполнит свой первоначальный план по объемам военной помощи Украине и все же не достигнет отметки в 3 млрд евро. Главная причина – дефицит бюджета.
Главные тезисы
- Участие Франции и Германии в объеме финансовой и военной поддержки для Украины уменьшилось из-за дефицита бюджетов стран.
- Париж предоставил Киеву около 300 млн евро военной помощи из доходов от замороженных российских активов для закупки военной техники и вооружения.
Украина не сможет рассчитывать на весь объем помощи от Франции
Как уже упоминалось ранее, глава республики публично обещал нарастить военную помощь для Украины до 3 млрд. евро.
Его решение было принято из-за масштабного шквала критики относительно того, что официальный Париж делает меньше, чем многие другие страны.
Что важно понимать, сумма "до 3 млрд евро" фигурировала, в частности, в двустороннем договоре безопасности.
Почему уменьшилась поддержка Украины со стороны Парижа и Берлина
Журналисты обращают внимание на то, что не только Франции, но и Германии пришлось сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине, которая уже более 10 лет сдерживает российскую агрессию.
Команды Эммануэля Макрона и немецкого лидера Олафа Шольца приняли эти решения, пытаясь снизить дефицит бюджета, который в 2024 году может достичь 6% ее ВВП.
Как сообщил Лекорню, около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.
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