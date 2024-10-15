Франция проваливает свой первоначальный план по Украине ― известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Франция проваливает свой первоначальный план по Украине ― известна причина

Макрон
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Источник:  Politico

Команда французского лидера Эммануэля Макрона в 2024 году недовыполнит свой первоначальный план по объемам военной помощи Украине и все же не достигнет отметки в 3 млрд евро. Главная причина – дефицит бюджета.

Главные тезисы

  • Участие Франции и Германии в объеме финансовой и военной поддержки для Украины уменьшилось из-за дефицита бюджетов стран.
  • Париж предоставил Киеву около 300 млн евро военной помощи из доходов от замороженных российских активов для закупки военной техники и вооружения.

Украина не сможет рассчитывать на весь объем помощи от Франции

Как уже упоминалось ранее, глава республики публично обещал нарастить военную помощь для Украины до 3 млрд. евро.

Его решение было принято из-за масштабного шквала критики относительно того, что официальный Париж делает меньше, чем многие другие страны.

Что важно понимать, сумма "до 3 млрд евро" фигурировала, в частности, в двустороннем договоре безопасности.

В начале 2024 года мы приняли политическое решение, что помощь может составить 3 млрд евро. На практике мы превысим 2 млрд, но не достигнем 3 млрд евро, — выступил с заявлением по этому поводу глава Министерства обороны Себастьен Лекорню.

Почему уменьшилась поддержка Украины со стороны Парижа и Берлина

Журналисты обращают внимание на то, что не только Франции, но и Германии пришлось сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине, которая уже более 10 лет сдерживает российскую агрессию.

Команды Эммануэля Макрона и немецкого лидера Олафа Шольца приняли эти решения, пытаясь снизить дефицит бюджета, который в 2024 году может достичь 6% ее ВВП.

Как сообщил Лекорню, около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.

Эти средства будут использованы для закупки 155 мм артиллерийских снарядов, САУ Caesar и горючего. 400-600 млн будут сгенерированы более низкими показателями инфляции и пойдут на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины, — сказано в материале издания.

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