Команда французького лідера Еммануеля Макрона у 2024 році недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги Україні і все ж не досягне позначки 3 млрд євро. Головна причина ― дефіцит бюджету.

Україна не зможе розраховувати на увесь об'єм допомоги від Франції

Як уже згадувалося раніше, глава республіки публічно обіцяв наростити військову допомогу для України до 3 млрд євро.

Його рішення було ухвалене через масштабний шквал критики щодо того, що офіційний Париж робить менше, аніж багато інших країн.

Що важливо розуміти, сума "до 3 млрд євро" фігурувала, зокрема, у двосторонній безпековій угоді.

На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро, — виступив з заявою з цього приводу очільник Міністерства оборони Себастьєн Лекорню. Поширити

Чому зменшилася підтримка України з боку Парижа та Берліна

Журналісти звертають увагу на те, що не лише Франції, а й Німеччині, довелося скоротити статтю витрат щодо фінансової та військової допомоги Україні, яка уже понад 10 років стримує російську агресію.

Команди Еммануеля Макрона та німецького лідера Олафа Шольца ухвалили ці рішення, намагаючись зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% її ВВП.

Як повідомив Лекорню, близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів.