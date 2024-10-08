Франція наступного року передасть Україні винищувачі Mirage 2000

У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000. Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.

Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000

Як заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, винищувачі Mirage 2000 перед передачею будуть оснащені новим обладнанням.

Операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.

➡️ Mirage 2000 à destination de l’Ukraine : livraison toujours prévue au 1er trimestre 2025.



À Cazaux, en Gironde, ils seront dotés de nouveaux équipements : combat air-sol et défense anti-guerre électronique.



La formation des pilotes, et mécaniciens, ukrainiens se poursuit. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2024

Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі, — зазначив міністр. Поширити

Поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.

Нідерланди передали Україні винищувачі F-16

6 жовтня очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно оголосив про те, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

Про це Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну.

Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги, — написав міністр оборони Нідерландів. Поширити

Окрім того, за його словами, під час візиту до Харкова та Києва він оголосив про План дій щодо безпілотників.