Франція наступного року передасть Україні винищувачі Mirage 2000

У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000. Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.
Головні тези:
- Україні передадуть винищувачі Mirage 2000 в першій половині 2025 року, які будуть модернізовані та підготовлені до відправлення.
- Оновлені літаки отримають нове обладнання, що підвищить їх бойові можливості класу “повітря-земля” та зробить систему радіоелектронної боротьби ефективнішою.
- Голландія уже передала Україні винищувачі F-16, заявивши про плани розгорнення безпілотників для розвідки, оборони та нападу з використанням сучасних технологій.
- Mirage 2000 - це багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які успішно виконують завдання від перехоплення повітряних цілей до нанесення ударів по наземних об'єктах.
Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000
Як заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, винищувачі Mirage 2000 перед передачею будуть оснащені новим обладнанням.
Операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.
➡️ Mirage 2000 à destination de l’Ukraine : livraison toujours prévue au 1er trimestre 2025.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2024
À Cazaux, en Gironde, ils seront dotés de nouveaux équipements : combat air-sol et défense anti-guerre électronique.
La formation des pilotes, et mécaniciens, ukrainiens se poursuit.
Поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.
Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.
Нідерланди передали Україні винищувачі F-16
6 жовтня очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно оголосив про те, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.
Про це Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну.
Окрім того, за його словами, під час візиту до Харкова та Києва він оголосив про План дій щодо безпілотників.
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