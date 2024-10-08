Франція наступного року передасть Україні винищувачі Mirage 2000
Категорія
Україна
Дата публікації

Франція наступного року передасть Україні винищувачі Mirage 2000

Франція наступного року передасть Україні винищувачі Mirage 2000
Джерело:  online.ua

У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000. Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.

Головні тези:

  • Україні передадуть винищувачі Mirage 2000 в першій половині 2025 року, які будуть модернізовані та підготовлені до відправлення.
  • Оновлені літаки отримають нове обладнання, що підвищить їх бойові можливості класу “повітря-земля” та зробить систему радіоелектронної боротьби ефективнішою.
  • Голландія уже передала Україні винищувачі F-16, заявивши про плани розгорнення безпілотників для розвідки, оборони та нападу з використанням сучасних технологій.
  • Mirage 2000 - це багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які успішно виконують завдання від перехоплення повітряних цілей до нанесення ударів по наземних об'єктах.

Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000

Як заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, винищувачі Mirage 2000 перед передачею будуть оснащені новим обладнанням.

Операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.

Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі, — зазначив міністр.

Поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який десятиліттями служив і продовжує служити багатьом країнам світу. Mirage 2000 може виконувати широкий спектр завдань: від перехоплення повітряних цілей до нанесення точних ударів по наземних об'єктах.

Нідерланди передали Україні винищувачі F-16

6 жовтня очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно оголосив про те, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

Про це Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну.

Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги, — написав міністр оборони Нідерландів.

Окрім того, за його словами, під час візиту до Харкова та Києва він оголосив про План дій щодо безпілотників.

Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах, — наголосив Рубен Брекельманс.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot
Авіатроща F-16 в Україні. США відкидають версію зі збиттям винищувача з Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Шведські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір НАТО. Що відомо
Griphen

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?