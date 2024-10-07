Шведські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір НАТО. Що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації

Шведські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір НАТО. Що відомо

Griphen
Джерело:  Bloomberg

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер назвала це рішення історичним.

Головні тези:

  • Шведські винищувачі будуть патрулювати повітряний простір НАТО як доповнення до кораблів та військовослужбовців у Латвії.
  • Рішення Швеції надати збройні сили для колективної оборони НАТО є історичним.
  • Вступ Швеції до НАТО став можливим лише після тривалих переговорів та виконання вимог Туреччини.
  • Швеція подала заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року після вторгнення РФ в Україну.
  • Швеція стала повноправним членом НАТО 7 березня 2024 року, збільшивши кількість країн-членів Альянсу до 32.

Шведські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір НАТО

Влада Швеції планує виділити вісім винищувачів для патрулювання повітряного простору НАТО наступного року.

Про це повідомив уряд країни на пресконференції.

Шведські винищувачі стануть доповненням до військових кораблів і 600 військовослужбовців, яких планують розгорнути разом зі збройними силами Північноатлантичного альянсу в Латвії.

Це історичне рішення. Вперше як член Альянсу ми надамо збройні сили для колективної оборони НАТО, і ми робимо це зі значним внеском.

Марія Мальмер

Марія Мальмер

Міністр закордонних справ Швеції

Швеція вступила в НАТО: що відомо

Швеція подала заявку на вступ до НАТО в травні 2022 року, разом зі своєю сусідкою Фінляндією. Таке рішення країн виникло після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До цього Швеція десятиліттями дотримувалася політики нейтралітету.

Вступ країни до НАТО був непростим — не в останню чергу через вимоги Туреччини. Після тривалих переговорів і виконання деяких умов, Туреччина дала згоду на вступ Швеції до Альянсу.

Повноправним членом НАТО Швеція стала 7 березня 2024 року. Станом на цей момент в Альянсі налічується 32 країни-члена.

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