Шведські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір НАТО. Що відомо

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер назвала це рішення історичним.

Шведські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір НАТО

Влада Швеції планує виділити вісім винищувачів для патрулювання повітряного простору НАТО наступного року.

Про це повідомив уряд країни на пресконференції.

Шведські винищувачі стануть доповненням до військових кораблів і 600 військовослужбовців, яких планують розгорнути разом зі збройними силами Північноатлантичного альянсу в Латвії.

Це історичне рішення. Вперше як член Альянсу ми надамо збройні сили для колективної оборони НАТО, і ми робимо це зі значним внеском. Марія Мальмер Міністр закордонних справ Швеції

Швеція вступила в НАТО: що відомо

Швеція подала заявку на вступ до НАТО в травні 2022 року, разом зі своєю сусідкою Фінляндією. Таке рішення країн виникло після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До цього Швеція десятиліттями дотримувалася політики нейтралітету.

Вступ країни до НАТО був непростим — не в останню чергу через вимоги Туреччини. Після тривалих переговорів і виконання деяких умов, Туреччина дала згоду на вступ Швеції до Альянсу.