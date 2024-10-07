Шведские истребители будут патрулировать воздушное пространство НАТО. Что известно

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер назвала это решение историческим.
Главные тезисы
- Шведские истребители начнут патрулировать воздушное пространство НАТО как часть коллективной обороны.
- Вступление Швеции в НАТО стало возможным после длительных переговоров и выполнения условий Турции.
- Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после вторжения РФ в Украину.
- Швеция выделила восемь истребителей для патрулирования воздушного пространства НАТО в следующем году.
- Это историческое решение, призванное укрепить безопасность региона и Альянса в целом.
Шведские истребители будут патрулировать воздушное пространство НАТО
Власти Швеции планируют выделить восемь истребителей для патрулирования воздушного пространства НАТО в следующем году.
Об этом сообщило правительство страны на пресс-конференции.
Шведские истребители станут дополнением к военным кораблям и 600 военнослужащим, которых планируют развернуть вместе с вооруженными силами Североатлантического альянса в Латвии.
Швеция вступила в НАТО: что известно
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со своей соседкой Финляндией. Такое решение стран возникло после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
До этого Швеция десятилетиями придерживалась политики нейтралитета.
Вступление страны в НАТО было непростым — не в последнюю очередь из-за требований Турции. После длительных переговоров и выполнения некоторых условий Турция дала согласие на вступление Швеции в Альянс.