Шведские истребители будут патрулировать воздушное пространство НАТО. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Шведские истребители будут патрулировать воздушное пространство НАТО. Что известно

Griphen
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Источник:  Bloomberg

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер назвала это решение историческим.

Главные тезисы

  • Шведские истребители начнут патрулировать воздушное пространство НАТО как часть коллективной обороны.
  • Вступление Швеции в НАТО стало возможным после длительных переговоров и выполнения условий Турции.
  • Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году после вторжения РФ в Украину.
  • Швеция выделила восемь истребителей для патрулирования воздушного пространства НАТО в следующем году.
  • Это историческое решение, призванное укрепить безопасность региона и Альянса в целом.

Шведские истребители будут патрулировать воздушное пространство НАТО

Власти Швеции планируют выделить восемь истребителей для патрулирования воздушного пространства НАТО в следующем году.

Об этом сообщило правительство страны на пресс-конференции.

Шведские истребители станут дополнением к военным кораблям и 600 военнослужащим, которых планируют развернуть вместе с вооруженными силами Североатлантического альянса в Латвии.

Это историческое решение. Впервые как член Североатлантического союза мы предоставим вооруженные силы для коллективной обороны НАТО, и мы делаем это со значительным вкладом.

Мария Мальмер

Мария Мальмер

Министр иностранных дел Швеции

Швеция вступила в НАТО: что известно

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со своей соседкой Финляндией. Такое решение стран возникло после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

До этого Швеция десятилетиями придерживалась политики нейтралитета.

Вступление страны в НАТО было непростым — не в последнюю очередь из-за требований Турции. После длительных переговоров и выполнения некоторых условий Турция дала согласие на вступление Швеции в Альянс.

Полноправным членом НАТО Швеция стала 7 марта 2024 года. В настоящее время в Альянсе насчитывается 32 страны-члена.

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