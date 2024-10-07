Шведские истребители будут патрулировать воздушное пространство НАТО. Что известно

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер назвала это решение историческим.

Шведские истребители будут патрулировать воздушное пространство НАТО

Власти Швеции планируют выделить восемь истребителей для патрулирования воздушного пространства НАТО в следующем году.

Об этом сообщило правительство страны на пресс-конференции.

Шведские истребители станут дополнением к военным кораблям и 600 военнослужащим, которых планируют развернуть вместе с вооруженными силами Североатлантического альянса в Латвии.

Это историческое решение. Впервые как член Североатлантического союза мы предоставим вооруженные силы для коллективной обороны НАТО, и мы делаем это со значительным вкладом. Мария Мальмер Министр иностранных дел Швеции

Швеция вступила в НАТО: что известно

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со своей соседкой Финляндией. Такое решение стран возникло после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

До этого Швеция десятилетиями придерживалась политики нейтралитета.

Вступление страны в НАТО было непростым — не в последнюю очередь из-за требований Турции. После длительных переговоров и выполнения некоторых условий Турция дала согласие на вступление Швеции в Альянс.