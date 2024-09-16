Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року

До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Наразі точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими.
Головні тези:
- Україна очікує отримання ще однієї партії винищувачів F-16 від Данії до кінця 2024 року.
- F-16 Fighting Falcon є високоефективним винищувачем з широким спектром можливостей для повітряного бою та ударних операцій.
- Постачання західних винищувачів F-16 підвищило ефективність української протиповітряної оборони до 90-95%.
- Українська авіація активно використовує F-16 для знищення російських ударних дронів-камікадзе та крилатих ракет.
- Підвищення ефективності української протиповітряної оборони за допомогою F-16 призвело до врятованих життів та збереження мирного населення.
Що відомо про отримання ще однієї партії F-16 від Данії
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що перший винищувач F-16 було передано Україні ще в серпні.
Загалом Данія планує поставити 19 таких літаків, а наступний винищувач буде переданий у другій половині 2024 року.
F-16 Fighting Falcon є одним із найуспішніших багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Розроблений у США, цей літак широко використовується багатьма країнами, включно з Італією.
Завдяки своїй високій маневреності F-16 здатний ефективно вести повітряний бій, а також оснащений різними видами озброєння, зокрема ракетами «повітря-повітря», «повітря-земля», бомбами та некерованими ракетами.
F-16 суттєво посилили захисти українського неба
Експерт з питань розвитку авіаційного сектору Богдан Долінце звертає увагу на те, що саме постачання Україні західних винищувачів F-16 призвело до того, що ефективність української ППО зросла до 90-95%.
За словами фахівця, вказані західні винищувачі призначені для знищення повітряних саме дозвукових цілей. Це означає, що вони не можуть знищувати балістику.
Попри це, авіація бере активну участь у знищенні російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" та крилатих ракет, які летять на швидкості 350-500 км на годину.
Як зазначає Богдан Долінце, де-факто ефективність української ППО зросла приблизно на 10-15% саме завдяки західним винищувачам.
Що важливо розуміти, це десятки врятованих життів мирних українців щоденно.
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