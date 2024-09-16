Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року

Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Джерело:  DR

До кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Наразі точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими.

Головні тези:

  • Україна очікує отримання ще однієї партії винищувачів F-16 від Данії до кінця 2024 року.
  • F-16 Fighting Falcon є високоефективним винищувачем з широким спектром можливостей для повітряного бою та ударних операцій.
  • Постачання західних винищувачів F-16 підвищило ефективність української протиповітряної оборони до 90-95%.
  • Українська авіація активно використовує F-16 для знищення російських ударних дронів-камікадзе та крилатих ракет.
  • Підвищення ефективності української протиповітряної оборони за допомогою F-16 призвело до врятованих життів та збереження мирного населення.

Що відомо про отримання ще однієї партії F-16 від Данії

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що перший винищувач F-16 було передано Україні ще в серпні.

Загалом Данія планує поставити 19 таких літаків, а наступний винищувач буде переданий у другій половині 2024 року.

F-16 Fighting Falcon є одним із найуспішніших багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Розроблений у США, цей літак широко використовується багатьма країнами, включно з Італією.

Завдяки своїй високій маневреності F-16 здатний ефективно вести повітряний бій, а також оснащений різними видами озброєння, зокрема ракетами «повітря-повітря», «повітря-земля», бомбами та некерованими ракетами.

Його універсальність дозволяє використовувати F-16 не тільки для повітряного панування, але й для ударів по наземних цілях, розвідки та інших бойових завдань. Завдяки своїй надійності та ефективності, F-16 є одним із найпопулярніших винищувачів у світі.

F-16 суттєво посилили захисти українського неба

Експерт з питань розвитку авіаційного сектору Богдан Долінце звертає увагу на те, що саме постачання Україні західних винищувачів F-16 призвело до того, що ефективність української ППО зросла до 90-95%.

За словами фахівця, вказані західні винищувачі призначені для знищення повітряних саме дозвукових цілей. Це означає, що вони не можуть знищувати балістику.

Попри це, авіація бере активну участь у знищенні російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" та крилатих ракет, які летять на швидкості 350-500 км на годину.

Ми можемо порівняти ефективність знищення таких типів цілей в порівнянні, наприклад, з тим, що було два місяці тому. Ми бачимо за атаками, наприклад, 26 серпня (коли була потужна масована, добре продумана ворогом комбінована атака), відсоток знищення ударних дронів типу "Шахед" склав 90%, щодо знищення крилатих ракет, в основному це Х101, — майже 95%. Це є дуже високим показником.

Як зазначає Богдан Долінце, де-факто ефективність української ППО зросла приблизно на 10-15% саме завдяки західним винищувачам.

Що важливо розуміти, це десятки врятованих життів мирних українців щоденно.

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