Українські пілоти прибули до Румунії для тренувань на літаках F-16

Днями українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16, надісланих Нідерландами. Ці навчання проходитимуть на авіабазі в повіті Калараш.

Українські льотчики почали навчання на F-16 у Румунії

Зараз українці вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.

Україна вже отримала перші багатоцільові літаки F-16, тепер військові повинні навчитися керувати ними якомога краще на фронті.​​

Ці тренування відбуваються на авіабазі в повіті Калараш з Борчі.​

Буквально днями українські військові прибули до Румунії.​​​​​ На цей час вони облаштовуються, дізнаються подробиці про літаки F-16 на землі, а в жовтні вилетять з літаками F-16 з бази Борча. Поширити

Йдеться про надані Нідерландами літаки F-16, відправлені з Нідерландів до тренувального центру у Фетешті, на яких літатимуть українські пілоти.

Українські пілоти не сідатимуть на румунські літаки. Кремль неодноразово надсилав погрози країнам НАТО, кажучи, що якщо літак вилетить з країни НАТО і поїде воювати на фронт в Україні, то він стане​​​​​​​​​​ ціллю і буде збитим.​

Ще одна дуже важлива деталь: в середньому навчання пілотів на літаках F 16 триває 6 місяців, тож пілоти, які нещодавно прибули до Румунії, повернуться в Україну на початку 2025 року.​

Нідерланди не обмежують Україну в застосуванні F-16 на території РФ

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.

Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни, — повідомив Онно Ейхельсхайм. Поширити

Як зазначив генерал, Нідерланди не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16.

Загалом ця країна пообіцяла надати Україні 24 літаки F-16. Проте генерал Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.

Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".