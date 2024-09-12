Українські пілоти прибули до Румунії для тренувань на літаках F-16

Днями українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16, надісланих Нідерландами. Ці навчання проходитимуть на авіабазі в повіті Калараш.
Головні тези:
- Українські пілоти почали тренування на літаках F-16 у Румунії, щоб опанувати ці сучасні винищувачі.
- Навчання на F-16 виконується на авіабазі в Калараші, команда планує розпочати тренувальні польоти в жовтні.
- Нідерланди надали Україні 24 літаки F-16, дозволяючи використовувати їх для ударів по російській території.
- Пілоти, які тренуються у Румунії, повинні повернутися в Україну на початку 2025 року після шести місяців навчання.
- Генерал Нідерландів дозволив Україні використовувати F-16 без обмежень, підкресливши необхідність дотримання міжнародних законів у воєнних діях.
Українські льотчики почали навчання на F-16 у Румунії
Зараз українці вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.
Україна вже отримала перші багатоцільові літаки F-16, тепер військові повинні навчитися керувати ними якомога краще на фронті.
Ці тренування відбуваються на авіабазі в повіті Калараш з Борчі.
Йдеться про надані Нідерландами літаки F-16, відправлені з Нідерландів до тренувального центру у Фетешті, на яких літатимуть українські пілоти.
Українські пілоти не сідатимуть на румунські літаки. Кремль неодноразово надсилав погрози країнам НАТО, кажучи, що якщо літак вилетить з країни НАТО і поїде воювати на фронт в Україні, то він стане ціллю і буде збитим.
Ще одна дуже важлива деталь: в середньому навчання пілотів на літаках F 16 триває 6 місяців, тож пілоти, які нещодавно прибули до Румунії, повернуться в Україну на початку 2025 року.
Нідерланди не обмежують Україну в застосуванні F-16 на території РФ
Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.
Як зазначив генерал, Нідерланди не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16.
Загалом ця країна пообіцяла надати Україні 24 літаки F-16. Проте генерал Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.
Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".
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