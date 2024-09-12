Украинские пилоты прибыли в Румынию для тренировок на самолетах F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пилоты прибыли в Румынию для тренировок на самолетах F-16

F-16
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Источник:  Digi24

На днях украинские военные прибыли в Румынию, где будут тренироваться на самолетах F-16, отправленных Нидерландами. Эти учения будут проходить на авиабазе в уезде Калараш.

Главные тезисы

  • Украинские военные прибыли в Румынию для тренировок на F-16, предоставленных Нидерландами.
  • Обучение украинских пилотов на F-16 включает недели земной подготовки и тренировочные полеты, начиная с октября.
  • Пилоты вернутся в Украину после 6 месяцев тренировок, готовые выполнять миссии на передовой с новыми истребителями.

Украинские летчики начали обучение на F-16 в Румынии

В настоящее время украинцы изучают детали истребителей F-16 на земле, а тренировочные полеты начнутся в октябре.

Украина уже получила первые многоцелевые самолеты F-16, теперь военные должны научиться управлять ими как можно лучше на фронте.

Эти тренировки проходят на авиабазе в уезде Калараш из Борчи.

Буквально на днях украинские военные прибыли в Румынию. На данный момент они обустраиваются, узнают подробности о самолетах F-16 на земле, а в октябре вылетят с самолетами F-16 из базы Борча.

Речь идет о предоставленных Нидерландами самолетах F-16, отправленных из Нидерландов в тренировочный центр в Фетеште, на которых будут летать украинские пилоты.

Украинские пилоты не будут садиться на румынские самолеты. Кремль неоднократно направлял угрозы странам НАТО, говоря, что если самолет вылетит из страны НАТО и уедет воевать на фронт в Украине, то он станет целью и будет сбит.

Еще одна очень важная деталь: в среднем обучение пилотов на самолетах F 16 длится 6 месяцев, поэтому пилоты, недавно прибывшие в Румынию, вернутся в Украину в начале 2025 года.

Нидерланды не ограничивают Украину в применении F-16 на территории РФ

Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные страной самолеты F-16 для ударов по российской территории.

Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при соблюдении законов войны, — сообщил Онно Эйхельсхайм.

Как отметил генерал, Нидерланды не налагали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16.

В общей сложности эта страна пообещала предоставить Украине 24 самолета F-16. Однако генерал Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

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