Украинские пилоты прибыли в Румынию для тренировок на самолетах F-16

На днях украинские военные прибыли в Румынию, где будут тренироваться на самолетах F-16, отправленных Нидерландами. Эти учения будут проходить на авиабазе в уезде Калараш.
Главные тезисы
- Украинские военные прибыли в Румынию для тренировок на F-16, предоставленных Нидерландами.
- Обучение украинских пилотов на F-16 включает недели земной подготовки и тренировочные полеты, начиная с октября.
- Пилоты вернутся в Украину после 6 месяцев тренировок, готовые выполнять миссии на передовой с новыми истребителями.
Украинские летчики начали обучение на F-16 в Румынии
В настоящее время украинцы изучают детали истребителей F-16 на земле, а тренировочные полеты начнутся в октябре.
Украина уже получила первые многоцелевые самолеты F-16, теперь военные должны научиться управлять ими как можно лучше на фронте.
Эти тренировки проходят на авиабазе в уезде Калараш из Борчи.
Речь идет о предоставленных Нидерландами самолетах F-16, отправленных из Нидерландов в тренировочный центр в Фетеште, на которых будут летать украинские пилоты.
Украинские пилоты не будут садиться на румынские самолеты. Кремль неоднократно направлял угрозы странам НАТО, говоря, что если самолет вылетит из страны НАТО и уедет воевать на фронт в Украине, то он станет целью и будет сбит.
Еще одна очень важная деталь: в среднем обучение пилотов на самолетах F 16 длится 6 месяцев, поэтому пилоты, недавно прибывшие в Румынию, вернутся в Украину в начале 2025 года.
Нидерланды не ограничивают Украину в применении F-16 на территории РФ
Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные страной самолеты F-16 для ударов по российской территории.
Как отметил генерал, Нидерланды не налагали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16.
В общей сложности эта страна пообещала предоставить Украине 24 самолета F-16. Однако генерал Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.
Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".
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