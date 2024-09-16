Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца года

До конца 2024 Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. В настоящее время точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными.

Что известно о получении еще одной партии F-16 от Дании

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что первый истребитель F-16 был передан Украине еще в августе.

В целом, Дания планирует поставить 19 таких самолетов, а следующий истребитель будет передан во второй половине 2024 года.

F-16 Fighting Falcon является одним из самых успешных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Разработанный в США этот самолет широко используется многими странами, включая Италию.

Благодаря своей высокой маневренности F-16 способен эффективно вести воздушное сражение, а также оснащен различными видами вооружения, в частности ракетами «воздух-воздух», «воздух-земля», бомбами и неуправляемыми ракетами.

Его универсальность позволяет использовать F-16 не только для воздушного господства, но и для ударов по наземным целям, разведке и другим боевым задачам. Благодаря своей надежности и эффективности F-16 является одним из самых популярных истребителей в мире. Поделиться

F-16 существенно усилили защиту украинского неба

Эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце обращает внимание на то, что именно снабжение Украины западных истребителей F-16 привело к тому, что эффективность украинской ПВО возросла до 90-95%.

По словам специалиста, указанные западные истребители предназначены для уничтожения воздушных именно дозвуковых целей. Это значит, что они не могут уничтожать баллистику.

Несмотря на это, авиация активно участвует в уничтожении российских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" и крылатых ракет, летящих на скорости 350-500 км в час.

Мы можем сравнить эффективность уничтожения таких типов целей в сравнении, например, с тем, что было два месяца назад. Мы видим за атаками, например, 26 августа (когда была мощная массированная, хорошо продуманная врагом комбинированная атака), процент уничтожения ударных дронов типа "Шахед" составил 90% относительно уничтожения крылатых ракет, в основном это Х101 — почти 95%. Это очень высокий показатель. Поделиться

Как отмечает Богдан Долинце, де-факто эффективность украинской ПВО выросла примерно на 10-15% благодаря западным истребителям.