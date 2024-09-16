Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца года
Категория
Украина
Дата публикации

Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца года

Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца года
Читати українською
Источник:  DR

До конца 2024 Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. В настоящее время точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными.

Главные тезисы

  • Дания планирует передать Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца 2024 года, увеличивая общее количество поставляемых самолетов до 19 штук.
  • F-16 Fighting Falcon обладает высокой маневренностью и оснащен различными видами вооружения, позволяя использовать его для воздушного боя, ударов по наземным целям и разведки.
  • Украинская ПВО стала более эффективной благодаря западным истребителям F-16, что привело к увеличению эффективности до 90-95% и спасению десятков жизней ежедневно.
  • Истребители F-16 используются для уничтожения воздушных целей, таких как российские ударные дроны-камикадзе и крылатые ракеты, повышая оборонную способность Украины.
  • Защита украинского неба значительно усилилась благодаря поставкам западных истребителей F-16, обеспечивая эффективное противодействие современным угрозам в воздушном пространстве.

Что известно о получении еще одной партии F-16 от Дании

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что первый истребитель F-16 был передан Украине еще в августе.

В целом, Дания планирует поставить 19 таких самолетов, а следующий истребитель будет передан во второй половине 2024 года.

F-16 Fighting Falcon является одним из самых успешных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Разработанный в США этот самолет широко используется многими странами, включая Италию.

Благодаря своей высокой маневренности F-16 способен эффективно вести воздушное сражение, а также оснащен различными видами вооружения, в частности ракетами «воздух-воздух», «воздух-земля», бомбами и неуправляемыми ракетами.

Его универсальность позволяет использовать F-16 не только для воздушного господства, но и для ударов по наземным целям, разведке и другим боевым задачам. Благодаря своей надежности и эффективности F-16 является одним из самых популярных истребителей в мире.

F-16 существенно усилили защиту украинского неба

Эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце обращает внимание на то, что именно снабжение Украины западных истребителей F-16 привело к тому, что эффективность украинской ПВО возросла до 90-95%.

По словам специалиста, указанные западные истребители предназначены для уничтожения воздушных именно дозвуковых целей. Это значит, что они не могут уничтожать баллистику.

Несмотря на это, авиация активно участвует в уничтожении российских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" и крылатых ракет, летящих на скорости 350-500 км в час.

Мы можем сравнить эффективность уничтожения таких типов целей в сравнении, например, с тем, что было два месяца назад. Мы видим за атаками, например, 26 августа (когда была мощная массированная, хорошо продуманная врагом комбинированная атака), процент уничтожения ударных дронов типа "Шахед" составил 90% относительно уничтожения крылатых ракет, в основном это Х101 — почти 95%. Это очень высокий показатель.

Как отмечает Богдан Долинце, де-факто эффективность украинской ПВО выросла примерно на 10-15% благодаря западным истребителям.

Что важно понимать, это десятки спасенных жизней мирных украинцев ежедневно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит от Нидерландов ракеты и запчасти для F-16
Министерство обороны Нидерландов
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиатроща F-16 в Украине. Сырский озвучил, когда будут известны результаты расследования
Авиатроща F-16 в Украине. Сырский озвучил, когда будут известны результаты расследования
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пилоты прибыли в Румынию для тренировок на самолетах F-16
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?