Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца года

До конца 2024 Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. В настоящее время точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными.
Главные тезисы
- Дания планирует передать Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца 2024 года, увеличивая общее количество поставляемых самолетов до 19 штук.
- F-16 Fighting Falcon обладает высокой маневренностью и оснащен различными видами вооружения, позволяя использовать его для воздушного боя, ударов по наземным целям и разведки.
- Украинская ПВО стала более эффективной благодаря западным истребителям F-16, что привело к увеличению эффективности до 90-95% и спасению десятков жизней ежедневно.
- Истребители F-16 используются для уничтожения воздушных целей, таких как российские ударные дроны-камикадзе и крылатые ракеты, повышая оборонную способность Украины.
- Защита украинского неба значительно усилилась благодаря поставкам западных истребителей F-16, обеспечивая эффективное противодействие современным угрозам в воздушном пространстве.
Что известно о получении еще одной партии F-16 от Дании
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что первый истребитель F-16 был передан Украине еще в августе.
В целом, Дания планирует поставить 19 таких самолетов, а следующий истребитель будет передан во второй половине 2024 года.
F-16 Fighting Falcon является одним из самых успешных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Разработанный в США этот самолет широко используется многими странами, включая Италию.
Благодаря своей высокой маневренности F-16 способен эффективно вести воздушное сражение, а также оснащен различными видами вооружения, в частности ракетами «воздух-воздух», «воздух-земля», бомбами и неуправляемыми ракетами.
F-16 существенно усилили защиту украинского неба
Эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце обращает внимание на то, что именно снабжение Украины западных истребителей F-16 привело к тому, что эффективность украинской ПВО возросла до 90-95%.
По словам специалиста, указанные западные истребители предназначены для уничтожения воздушных именно дозвуковых целей. Это значит, что они не могут уничтожать баллистику.
Несмотря на это, авиация активно участвует в уничтожении российских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" и крылатых ракет, летящих на скорости 350-500 км в час.
Как отмечает Богдан Долинце, де-факто эффективность украинской ПВО выросла примерно на 10-15% благодаря западным истребителям.
Что важно понимать, это десятки спасенных жизней мирных украинцев ежедневно.
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