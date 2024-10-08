Франция в следующем году передаст Украине истребители Mirage 2000
Категория
Украина
Дата публикации

Франция в следующем году передаст Украине истребители Mirage 2000

Франция в следующем году передаст Украине истребители Mirage 2000
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Источник:  online.ua

Во Франции заявляют, что передадут Украине истребители Mirage 2000. Модернизированные самолеты будут готовы к отправке первой половины 2025 года.

Главные тезисы

  • Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 для усиления обороноспособности страны. Истребители будут модернизированы в соответствии с целями увеличения боевых возможностей
  • Особое внимание уделяется подготовке пилотов и механиков перед передачей истребителей Mirage 2000 Украине. Это позволит эффективно использовать потенциал нового военного оборудования
  • Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, способный выполнять широкий спектр задач от перехвата воздушных целей до нанесения ударов по наземным объектам
  • Нидерланды также предоставили Украине истребители F-16 и современные беспилотники для обороны и разведки в рамках укрепления партнерских отношений и поддержки в борьбе с воздушными угрозами

Украина получит от Франции истребители Mirage 2000

Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, истребители Mirage 2000 перед передачей будут оснащены новым оборудованием.

Операцию по модернизации производят на базе Казо в Жиронде.

Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но важнейшим аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нансе, отметил министр.

Поставка истребителей в Украине запланирована на первый квартал 2025 года.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

Нидерланды передали Украине истребители F-16

6 октября глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально объявил о том, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Об этом Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х по итогам визита в Украину.

В первый раз я могу официально объявить, что первые голландские истребители F-16 доставлены в Украину. Это было очень нужно. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги, — написал министр обороны Нидерландов.

Кроме того, по его словам, во время визита в Харьков и Киев он объявил о Плане действий по беспилотникам.

Благодаря 400 миллионам евро мы предоставим современные беспилотники для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах, подчеркнул Рубен Брекельманс.

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