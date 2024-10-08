Франция в следующем году передаст Украине истребители Mirage 2000

Во Франции заявляют, что передадут Украине истребители Mirage 2000. Модернизированные самолеты будут готовы к отправке первой половины 2025 года.

Украина получит от Франции истребители Mirage 2000

Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, истребители Mirage 2000 перед передачей будут оснащены новым оборудованием.

Операцию по модернизации производят на базе Казо в Жиронде.

➡️ Mirage 2000 à destination de l’Ukraine : livraison toujours prévue au 1er trimestre 2025.



À Cazaux, en Gironde, ils seront dotés de nouveaux équipements : combat air-sol et défense anti-guerre électronique.



La formation des pilotes, et mécaniciens, ukrainiens se poursuit. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2024

Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но важнейшим аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нансе, отметил министр. Поделиться

Поставка истребителей в Украине запланирована на первый квартал 2025 года.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.

Нидерланды передали Украине истребители F-16

6 октября глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально объявил о том, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Об этом Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х по итогам визита в Украину.

В первый раз я могу официально объявить, что первые голландские истребители F-16 доставлены в Украину. Это было очень нужно. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги, — написал министр обороны Нидерландов. Поделиться

Кроме того, по его словам, во время визита в Харьков и Киев он объявил о Плане действий по беспилотникам.