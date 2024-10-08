Франция в следующем году передаст Украине истребители Mirage 2000

Во Франции заявляют, что передадут Украине истребители Mirage 2000. Модернизированные самолеты будут готовы к отправке первой половины 2025 года.
Главные тезисы
- Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 для усиления обороноспособности страны. Истребители будут модернизированы в соответствии с целями увеличения боевых возможностей
- Особое внимание уделяется подготовке пилотов и механиков перед передачей истребителей Mirage 2000 Украине. Это позволит эффективно использовать потенциал нового военного оборудования
- Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, способный выполнять широкий спектр задач от перехвата воздушных целей до нанесения ударов по наземным объектам
- Нидерланды также предоставили Украине истребители F-16 и современные беспилотники для обороны и разведки в рамках укрепления партнерских отношений и поддержки в борьбе с воздушными угрозами
Украина получит от Франции истребители Mirage 2000
Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, истребители Mirage 2000 перед передачей будут оснащены новым оборудованием.
Операцию по модернизации производят на базе Казо в Жиронде.
➡️ Mirage 2000 à destination de l’Ukraine : livraison toujours prévue au 1er trimestre 2025.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2024
À Cazaux, en Gironde, ils seront dotés de nouveaux équipements : combat air-sol et défense anti-guerre électronique.
La formation des pilotes, et mécaniciens, ukrainiens se poursuit.
Поставка истребителей в Украине запланирована на первый квартал 2025 года.
Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который десятилетиями служил и продолжает служить многим странам мира. Mirage 2000 может выполнять широкий спектр задач от перехвата воздушных целей до нанесения точных ударов по наземным объектам.
Нидерланды передали Украине истребители F-16
6 октября глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально объявил о том, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.
Об этом Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х по итогам визита в Украину.
Кроме того, по его словам, во время визита в Харьков и Киев он объявил о Плане действий по беспилотникам.
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