Скільки насправді РФ витрачає на війну проти України — шокуючі дані
Категорія
Економіка
Дата публікації

Скільки насправді РФ витрачає на війну проти України — шокуючі дані

армія РФ
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися російським опозиційним журналістам, країна-агресорка РФ витрачає на тиждень війни проти України більше коштів, ніж становлять річні бюджети 80% регіонів усієї Росії.

Головні тези:

  • РФ витрачає шокуючі суми на війну проти України, що перевищує річні бюджети багатьох регіонів.
  • Більшість російських регіонів страждають від зубожіння через величезні військові витрати Кремля.
  • У понад 25% російських регіонів річні бюджети нижчі за тижневі витрати на війну.

Росія не економить на вбивстві невинних українців

Не так давно влада РФ оприлюднила проєкт бюджету на 2025 рік із рекордними військовими витратами в розмірі 13,2 трлн рублів, або 38 млрд щодня.

Що важливо розуміти, витрати на соціальну політику та освіту у країні-агресорці мають намір скоротити.

Протягом 2024 року витрати бюджету на армію і силовиків у Росії сягнули 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів.

Тільки 18 суб'єктів Російської Федерації мають бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні. Серед них, зрозуміло, опинилася Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) і відповідні області. До списку 18 суб'єктів потрапили і регіони з розвиненою видобувною та переробною промисловістю, — зазначають журналісти.

Російські регіони страждають від зубожіння через війну Путіна

Варто звернути увагу на те, що в 64 регіонах країни-агресорки річні бюджети нижчі за щотижневі витрати Росії на війну проти України.

Окрім того, наголошується, що майже у 25% регіонів бюджети менші за третину тижневих військових витрат.

До останніх належать, зокрема, Кабардино-Балкарія, Тива, Карачаєво-Черкесія, Мордовія, Хакасія, Алтай, а також низка депресивних областей Росії: Тамбовська, Костромська, Орловська, Новгородська, Тамбовська і Псковська.

За словами опозиційних журналістів, 4 регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день (30 млрд рублів): Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія і Ненецький автономний округ.

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