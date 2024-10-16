Скільки насправді РФ витрачає на війну проти України — шокуючі дані

Як вдалося дізнатися російським опозиційним журналістам, країна-агресорка РФ витрачає на тиждень війни проти України більше коштів, ніж становлять річні бюджети 80% регіонів усієї Росії.

Росія не економить на вбивстві невинних українців

Не так давно влада РФ оприлюднила проєкт бюджету на 2025 рік із рекордними військовими витратами в розмірі 13,2 трлн рублів, або 38 млрд щодня.

Що важливо розуміти, витрати на соціальну політику та освіту у країні-агресорці мають намір скоротити.

Протягом 2024 року витрати бюджету на армію і силовиків у Росії сягнули 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів.

Тільки 18 суб'єктів Російської Федерації мають бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні. Серед них, зрозуміло, опинилася Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) і відповідні області. До списку 18 суб'єктів потрапили і регіони з розвиненою видобувною та переробною промисловістю, — зазначають журналісти. Поширити

Російські регіони страждають від зубожіння через війну Путіна

Варто звернути увагу на те, що в 64 регіонах країни-агресорки річні бюджети нижчі за щотижневі витрати Росії на війну проти України.

Окрім того, наголошується, що майже у 25% регіонів бюджети менші за третину тижневих військових витрат.

До останніх належать, зокрема, Кабардино-Балкарія, Тива, Карачаєво-Черкесія, Мордовія, Хакасія, Алтай, а також низка депресивних областей Росії: Тамбовська, Костромська, Орловська, Новгородська, Тамбовська і Псковська. Поширити

За словами опозиційних журналістів, 4 регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день (30 млрд рублів): Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія і Ненецький автономний округ.