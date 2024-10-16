Как удалось узнать российским оппозиционным журналистам, страна-агрессорка РФ тратит на неделю войны против Украины больше, чем составляют годовые бюджеты 80% регионов всей России.

Россия не экономит на убийстве невинных украинцев

Не так давно власти РФ обнародовали проект бюджета на 2025 год с рекордными военными расходами в размере 13,2 трлн рублей, или 38 млрд ежедневно.

Что важно понимать, затраты на социальную политику и образование в стране-агрессорке намерены сократить.

В 2024 году расходы бюджета на армию и силовиков в России достигли 11,1 трлн рублей, или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов.

Только у 18 субъектов Российской Федерации есть бюджеты, превышающие недельные расходы на войну в Украине. Среди них, разумеется, оказалась Москва (4,7 трлн. руб.), Санкт-Петербург (1,2 трлн. руб.) и соответствующие области. В список 18 субъектов попали и регионы с развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью, отмечают журналисты. Поделиться

Российские регионы страдают от обнищания из-за войны Путина

Следует обратить внимание на то, что в 64 регионах страны-агрессорки годовые бюджеты ниже еженедельных расходов России на войну против Украины.

Кроме того, указано, что почти в 25% регионов бюджеты меньше трети недельных военных расходов.

К последним относятся, в частности, Кабардино-Балкария, Тива, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай, а также ряд депрессивных областей России: Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская и Псковская. Поделиться

По словам оппозиционных журналистов, 4 региона в год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ.