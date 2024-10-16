Как удалось узнать российским оппозиционным журналистам, страна-агрессорка РФ тратит на неделю войны против Украины больше, чем составляют годовые бюджеты 80% регионов всей России.
Главные тезисы
- РФ тратит шокирующие суммы на войну против Украины, что превышает годовые бюджеты многих регионов.
- Большинство российских регионов страдают от обнищания из-за огромных военных расходов Кремля.
- В более чем 25% российских регионов годовые бюджеты ниже недельных расходов на войну.
Россия не экономит на убийстве невинных украинцев
Не так давно власти РФ обнародовали проект бюджета на 2025 год с рекордными военными расходами в размере 13,2 трлн рублей, или 38 млрд ежедневно.
Что важно понимать, затраты на социальную политику и образование в стране-агрессорке намерены сократить.
В 2024 году расходы бюджета на армию и силовиков в России достигли 11,1 трлн рублей, или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов.
Российские регионы страдают от обнищания из-за войны Путина
Следует обратить внимание на то, что в 64 регионах страны-агрессорки годовые бюджеты ниже еженедельных расходов России на войну против Украины.
Кроме того, указано, что почти в 25% регионов бюджеты меньше трети недельных военных расходов.
По словам оппозиционных журналистов, 4 региона в год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ.
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