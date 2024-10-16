Иностранные эксперты обращают внимание на то, что КНР все чаще бросает вызов мировому порядку, в котором доминирует Запад. Одна из главных целей Пекина сзаключается в том, чтобы заменить США как самую мощную страну в мире до 2049 года.

Китай не устраивает действующий мировой порядок

Как известно, официальный Пекин достаточно часто выступает в роли мирного посредника на международной арене.

Там, в прошлом месяце, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД КНР Ван И представил "мирную инициативу" в отношении Украины, которую поддержали Бразилия, Швейцария и другие страны.

Последнее говорит о том, что Китай не является нейтральным посредником. В документе не упоминается территориальная целостность Украины или вывод российских войск, как это предусмотрено в мирном плане из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского, — объясняют эксперты. Поделиться

На этом фоне Пекин продолжает свою агрессивную политику против Тайваня. Это подтверждает тот факт, что Китай выставляет себя как посредника не для того, чтобы установить мир, а для того, чтобы расширить свои позиции как великого игрока в геополитике.

КНР попытается уничтожить НАТО и ООН

Иностранные аналитики также отмечают, что Китай является движущей силой создания новых международных институтов.

Сейчас официальный Пекин хочет уничтожить традиционные организации — прежде всего НАТО и ООН.

На саммите БРИКС в Южной Африке Китай и Россия вместе с другими членами выступали именно за это и продвигали расширение альянса за счет включения в него еще шести незападных стран, — пишет издание. Поделиться

Что важно понимать, либеральный международный порядок в большинстве случаев рассматривается недемократическими частями мира как наследие Второй мировой войны.