Иностранные эксперты обращают внимание на то, что КНР все чаще бросает вызов мировому порядку, в котором доминирует Запад. Одна из главных целей Пекина сзаключается в том, чтобы заменить США как самую мощную страну в мире до 2049 года.
Главные тезисы
- Официальный Пекин стремится уничтожить традиционные международные организации, включая НАТО и ООН.
- Китай не является нейтральным посредником, демонстрируя активную политику на мировой арене.
- Китай является инициатором создания новых международных институтов.
Китай не устраивает действующий мировой порядок
Как известно, официальный Пекин достаточно часто выступает в роли мирного посредника на международной арене.
Там, в прошлом месяце, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД КНР Ван И представил "мирную инициативу" в отношении Украины, которую поддержали Бразилия, Швейцария и другие страны.
На этом фоне Пекин продолжает свою агрессивную политику против Тайваня. Это подтверждает тот факт, что Китай выставляет себя как посредника не для того, чтобы установить мир, а для того, чтобы расширить свои позиции как великого игрока в геополитике.
КНР попытается уничтожить НАТО и ООН
Иностранные аналитики также отмечают, что Китай является движущей силой создания новых международных институтов.
Сейчас официальный Пекин хочет уничтожить традиционные организации — прежде всего НАТО и ООН.
Что важно понимать, либеральный международный порядок в большинстве случаев рассматривается недемократическими частями мира как наследие Второй мировой войны.
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