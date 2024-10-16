Іноземні експерти звертають увагу на те, що КНР дедалі частіше кидає виклик світовому порядку, в якому домінує Захід. Одна з головних цілей Пекіна полягає в тому, щоб замінити США як наймогутнішу країну у світі до 2049 року.
Головні тези:
- Офіційний Пекін прагне знищити традиційні міжнародні організації, зокрема НАТО та ООН.
- Китай не є нейтральним посередником, демонструючи активну політику на світовій арені.
- КНР є ініціатором створення нових міжнародних інститутів.
Китай не влаштовує чинний світовий порядок
Як відомо, офіційний Пекін наразі доволі часто виступає в ролі мирного посередника на міжнародній арені.
Там, минулого місяця на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку очільник МЗС КНР Ван Ї представив "мирну ініціативу" щодо України, яку підтримала Бразилія, Швейцарія та інші країни.
На цьому Тлі Пекін продовжує свою агресивну політику проти Тайваню. Це вказує на те, що Китай виставляє себе як посередника не для того, щоб встановити мир, а для того, щоб розширити свої позиції як великого гравця в геополітиці.
КНР спробує знищити НАТО та ООН
Іноземні аналітики також наголошують, що саме Китай є рушійною силою створення нових міжнародних інститутів.
Наразі офіційний Пекін має на меті знищити традиційні організації — насамперед НАТО та ООН.
Що важливо розуміти, ліберальний міжнародний порядок у більшості випадків розглядається недемократичними частинами світу як спадщина Другої світової війни.
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