Іноземні експерти звертають увагу на те, що КНР дедалі частіше кидає виклик світовому порядку, в якому домінує Захід. Одна з головних цілей Пекіна полягає в тому, щоб замінити США як наймогутнішу країну у світі до 2049 року.

Китай не влаштовує чинний світовий порядок

Як відомо, офіційний Пекін наразі доволі часто виступає в ролі мирного посередника на міжнародній арені.

Там, минулого місяця на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку очільник МЗС КНР Ван Ї представив "мирну ініціативу" щодо України, яку підтримала Бразилія, Швейцарія та інші країни.

Останнє свідчить про те, що Китай не є нейтральним посередником. У документі не згадується територіальна цілісність України або виведення російських військ, як це передбачено в мирному плані з 10 пунктів президента України Володимира Зеленського, — пояснюють експерти. Поширити

На цьому Тлі Пекін продовжує свою агресивну політику проти Тайваню. Це вказує на те, що Китай виставляє себе як посередника не для того, щоб встановити мир, а для того, щоб розширити свої позиції як великого гравця в геополітиці.

КНР спробує знищити НАТО та ООН

Іноземні аналітики також наголошують, що саме Китай є рушійною силою створення нових міжнародних інститутів.

Наразі офіційний Пекін має на меті знищити традиційні організації — насамперед НАТО та ООН.

На саміті БРІКС у Південній Африці Китай і Росія разом з іншими членами виступали саме за це і просували розширення альянсу за рахунок включення до нього ще шести незахідних країн, — пише видання. Поширити

Що важливо розуміти, ліберальний міжнародний порядок у більшості випадків розглядається недемократичними частинами світу як спадщина Другої світової війни.