Китай цинічно звинуватив Тайвань і США у створенні нестабільності в регіоні

Речник зовнішньополітичного відомства КНР Лінь Цзянь заявив, що скільки б зброї Сполучені Штати не передали Тайваню, Китай продовжуватиме протистояти незалежності острова.

Китай цинічно обвинувачує Тайвань через військову допомогу США

Про це китайський дипломат сказав під час брифінгу, коментуючи рішення Вашингтона надати Тайваню пакет військової допомоги на 567 млн дол.

Сепаратизм незалежності Тайваню є глухим кутом, і те, що роблять Сполучені Штати, аби допомогти силам незалежності острова, озброївши Тайвань, матиме лише зворотний ефект. Поширити

Він традиційно звинуватив тайванську адміністрацію на чолі з президентом Лай Чінте і США у створенні загроз миру й стабільності у Тайванській протоці та статус-кво у відносинах між материком і островом.

Незалежно від того, скільки зброї США нададуть регіону Тайвань, наша тверда воля протистояти незалежності Тайваню та захищати національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю ніколи не ослабне.

Він також закликав американську сторону дотримуватися принципу одного Китаю та припинити озброювати Тайвань у будь-якій формі.

Попри те, що Тайвань ніколи не входив до складу КНР і з 1949 року управляється власною демократично обраною адміністрацією, комуністична влада Китаю вважає острів власною бунтівною провінцією, над якою потрібно встановити контроль Пекіна.

Для «возз’єднання» острова з материком Китай погрожує застосувати армію і щодня направляє до Тайваню бойові кораблі та літаки, демонструючи власну силу й намагаючись залякати жителів острова.

США, як і переважна більшість країн, дотримуються принципу одного Китаю і не мають дипломатичних відносин із Тайванем, але підтримують неофіційні зв’язки з островом і надають Тайбею зброю та іншу військову допомогу, необхідну для посилення його здатності протистояти імовірному нападу Китаю. Поширити

США виділить Тайваню найбільший в історії пакет військової допомоги

Президент США Джо Байден розпорядився виділити 567 млн ​​дол на постачання озброєнь та військових послуг Тайваню, що є найбільшим в історії пакетом військової допомоги острову від Сполучених Штатів.

Про це йдеться у спеціальній заяві Байдена.

Владою, наданою мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів… я доручаю держсекретарю… розпорядитися про виділення до $567 млн ​​на оборонну продукцію та послуги Міністерства оборони США, а також на навчання та військовий вишкіл для надання допомоги Тайваню. Джо Байден Президент США

Тайванське інформагентство CNA пише, що цей пакет є найбільшим в історії пакетом військової допомоги Тайваню від Сполучених Штатів.

Хоча в заяві не міститься конкретних деталей про вміст оголошеного пакета, CNA нагадує, що раніше американські ЗМІ писали про плани адміністрації Байдена надати фінансування на бойову підготовку тайванських військових, їх забезпечення необхідним спорядженням, постачання острову протитанкової зброї та систем ППО і розвідки.

Очікується, що останній пакет також включатиме різного роду безпілотники, які є ключовими для стратегії США і Тайваню із захисту острова від значно чисельнішої армії Китаю.