Представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь заявил, что сколько бы оружия Соединенные Штаты ни передали Тайваню, Китай будет продолжать противостоять независимости острова.
Главные тезисы
- Представитель внешнеполитического ведомства КНР обвинил Тайвань и США в создании нестабильности в Азии.
- США выделяют Тайваню крупнейший в истории пакет военной помощи, вызывая протесты со стороны Китая.
- Китай продолжает противостоять независимости Тайваня и обвиняет США в поддержке сил независимости острова.
Китай цинично обвиняет Тайвань из-за военной помощи США
Об этом китайский дипломат сказал на брифинге, комментируя решение Вашингтона предоставить Тайваню пакет военной помощи на 567 млн дол.
Он традиционно обвинил тайваньскую администрацию во главе с президентом Лай Чинте и США в создании угроз миру и стабильности в Тайваньском проливе и статус-кво в отношениях между материком и островом.
Независимо от того, сколько оружия США предоставят Тайваню, наша твердая воля противостоять независимости Тайваня и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая никогда не ослабнет.
Он также призвал американскую сторону соблюдать принцип одного Китая и прекратить вооружать Тайвань в любой форме.
Несмотря на то, что Тайвань никогда не входил в состав КНР и с 1949 года управляется собственной демократически избранной администрацией, коммунистические власти Китая считают остров собственной мятежной провинцией, над которой нужно установить контроль Пекина.
Для «воссоединения» острова с материком Китай угрожает применить армию и ежедневно направляет в Тайвань боевые корабли и самолеты, демонстрируя свою силу и пытаясь запугать жителей острова.
США выделит Тайваню крупнейший в истории пакет военной помощи
Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн долл. на поставку вооружений и военных услуг Тайваню, являющегося крупнейшим в истории пакетом военной помощи острову от Соединенных Штатов.
Об этом говорится в специальном заявлении Байдена.
Тайваньское информагентство CNA пишет, что этот пакет является самым крупным в истории пакетом военной помощи Тайваня от Соединенных Штатов.
Хотя в заявлении не содержится конкретных деталей о содержании объявленного пакета, CNA напоминает, что ранее американские СМИ писали о планах администрации Байдена предоставить финансирование на боевую подготовку тайваньских военных, их обеспечение необходимым снаряжением, снабжение островом противотанкового оружия и систем ПВО и разведки.
Ожидается, что последний пакет также будет включать в себя разного рода беспилотники, которые являются ключевыми для стратегии США и Тайваня по защите острова от более многочисленной армии Китая.
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