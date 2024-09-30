Китай цинично обвинил Тайвань и США в создании нестабильности в регионе
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Китай цинично обвинил Тайвань и США в создании нестабильности в регионе

Китай
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Источник:  Укринформ

Представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь заявил, что сколько бы оружия Соединенные Штаты ни передали Тайваню, Китай будет продолжать противостоять независимости острова.

Главные тезисы

  • Представитель внешнеполитического ведомства КНР обвинил Тайвань и США в создании нестабильности в Азии.
  • США выделяют Тайваню крупнейший в истории пакет военной помощи, вызывая протесты со стороны Китая.
  • Китай продолжает противостоять независимости Тайваня и обвиняет США в поддержке сил независимости острова.

Китай цинично обвиняет Тайвань из-за военной помощи США

Об этом китайский дипломат сказал на брифинге, комментируя решение Вашингтона предоставить Тайваню пакет военной помощи на 567 млн дол.

Сепаратизм независимости Тайваня является тупиком, и то, что делают Соединенные Штаты, чтобы помочь силам независимости острова, вооружив Тайвань, будет иметь только обратный эффект.

Он традиционно обвинил тайваньскую администрацию во главе с президентом Лай Чинте и США в создании угроз миру и стабильности в Тайваньском проливе и статус-кво в отношениях между материком и островом.

Независимо от того, сколько оружия США предоставят Тайваню, наша твердая воля противостоять независимости Тайваня и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая никогда не ослабнет.

Он также призвал американскую сторону соблюдать принцип одного Китая и прекратить вооружать Тайвань в любой форме.

Несмотря на то, что Тайвань никогда не входил в состав КНР и с 1949 года управляется собственной демократически избранной администрацией, коммунистические власти Китая считают остров собственной мятежной провинцией, над которой нужно установить контроль Пекина.

Для «воссоединения» острова с материком Китай угрожает применить армию и ежедневно направляет в Тайвань боевые корабли и самолеты, демонстрируя свою силу и пытаясь запугать жителей острова.

США, как и большинство стран, придерживаются принципа одного Китая и не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживают неофициальные связи с островом и оказывают Тайбэю оружие и другую военную помощь, необходимое для усиления его способности противостоять вероятному нападению Китая.

США выделит Тайваню крупнейший в истории пакет военной помощи

Президент США Джо Байден распорядился выделить 567 млн ​​долл. на поставку вооружений и военных услуг Тайваню, являющегося крупнейшим в истории пакетом военной помощи острову от Соединенных Штатов.

Об этом говорится в специальном заявлении Байдена.

Властью, предоставленной мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов… я поручаю госсекретарю… распорядиться о выделении до $567 млн ​​на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, а также на обучение и военную подготовку для оказания помощи Тайваню.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Тайваньское информагентство CNA пишет, что этот пакет является самым крупным в истории пакетом военной помощи Тайваня от Соединенных Штатов.

Хотя в заявлении не содержится конкретных деталей о содержании объявленного пакета, CNA напоминает, что ранее американские СМИ писали о планах администрации Байдена предоставить финансирование на боевую подготовку тайваньских военных, их обеспечение необходимым снаряжением, снабжение островом противотанкового оружия и систем ПВО и разведки.

Ожидается, что последний пакет также будет включать в себя разного рода беспилотники, которые являются ключевыми для стратегии США и Тайваня по защите острова от более многочисленной армии Китая.

В настоящее время Пентагон работает над следующим пакетом помощи для Тайваня и администрация Байдена планирует завершить его подготовку до истечения срока полномочий действующего главы Белого дома в январе следующего года.

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