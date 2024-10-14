За інформацією представників урядів західних країн, Китай вивів шпигунську діяльність на безпрецедетний рівень із залученням спецслужб, приватних компаній та цивільних осіб.

Що відомо про безпрецедентні масштаби шпигунської діяльності КНР

Зазначається, що вже досить тривалий час майже не кожень тиждень представники західних розвідок попереджають про загрозу з боку Китаю.

Лише протягом вересня, за інформацією ФБР, підконтрольні владі Китаю хакерські угруповання здійснили злам 260 тис пристроїв, серед яких камери і роутери у Франції, Румунії, США, Великій Британії.

Китайський хакер

За матеріалами розслідування представників Конгресу США, китайські вантажні крани, які використовують у морських портах США, мали вбудовану технологію, що могла дозволити Пекіну контролювати їх.

Також додається, що колишнього старшого помічника губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

У вересні в США серед ночі виявили п’ятьох китайців-випускників Мічиганського університету, які фотографувалися за кілька кроків від військових машин під час навчань Національної гвардії США, в яких брали участь військовослужбовці Тайваню.

Що відомо про шпигунську діяльність Китаю в інших країнах

Уряд Великої Британії заявив, що пов’язані з Китаєм хакери отримали доступ до національних записів про реєстрацію виборців, які включають домашні адреси близько 40 млн людей.

Уряд США наразі перевіряє, чи хакерська група, пов’язана з китайською державою, проникла в основні американські провайдери широкосмугового зв’язку, що могло дати їй доступ до прослуховування американських правоохоронних органів.

Співробітники розвідки стурбовані тим, що Китай краде низку особистих даних для навчання передових моделей ШІ.

Оскільки Китай стає більш наполегливим у військовому плані, включно з посиленням підтримки Росії у її війні в Україні, його таємні дії також становлять більшу загрозу.

Цього року ФБР заявило, що Китай викрав сотні маршрутизаторів і використав їх для проникнення в американські водопровідні та енергетичні мережі, що викликає занепокоєння щодо можливої превентивної атаки на інфраструктуру США, якщо Вашингтон втрутиться у спробу Китаю заволодіти Тайванем.

Китай не грає за старовинними шпигунськими правилами, кажуть представники розвідки. Схоже, йому байдуже, якщо його викриють, і, на відміну від Росії, він рідко намагається обміняти своїх шпигунів, коли їх заарештовують.